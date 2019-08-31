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Kahramanmaraş’a 22 kişilik kontenjan

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nce duyurulan 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı kapsamında Kahramanmaraş’a 22 kişilik kontenjan verildi.

Kahramanmaraş’a 22 kişilik kontenjan
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Orman Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımlarına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda belirlenen illerde bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı gerçekleştirilecek. Adaylar 24 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile başvuru yapabilecek. Ayrıca mühendis, avukat, tekniker, laborant, büroda çalışmak üzere de sözleşmeli bin 146 personel alınacak. Bu alımlar için de 12 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden başvuru yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü böylece toplamda 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş genelinde ise orman muhafaza memuru alımı yapılmayacak. Kahramanmaraş’a, sözleşmeli personel olarak 22 kişilik kontenjan tanındı.


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