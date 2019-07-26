‘Kahramanmaraş Valiliği’nden de Resmi İlan genelgesi bekliyoruz!’

Gerek yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisi gerek baskı maliyetleri gerekse de resmi ilanların her geçen gün azalmasıyla zor günler geçiren Anadolu basını, ayakta kalmaya çalışıyor. Anadolu’da güçlükle yayın hayatına devam eden yazılı basını ayakta tutan en önemli gelirlerin başında ise resmi ilanlar geliyor. Resmi ilanların ise her geçen gün azalmasıyla gelirleri gittikçe düşen yerel medya, çareyi ya eleman çıkarma, ya baskı sayısını ya da sayfa sayısını azaltmakta buluyor. Bu durum ise yerel yazılı basının son günlerini yaşadığını gösterirken, basından sansürün kaldırılışının 111’nci yıl dönümü olan 24 Temmuz Basın Bayramı’nda Kahramanmaraşlı gazeteciler kentin en yüksek idari amiri konumunda bulunan Vali Vahdettin Özkan’a çağrıda bulundu.

Diğer birçok ilde yayınlanan genelgeleri örnek gösteren Kahramanmaraşlı gazeteciler, kent basının daha güçlü olması noktasında Vali Vahdettin Özkan’ın elini taşın altına koyarak, aynı genelgenin Kahramanmaraş’ta da yayımlanmasını talep etti. Türkiye’de son dönemde basılı yayın hayatına son veren gazetelerin sayısının her geçen gün azaldığını belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KMBGC) Başkanı ve Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arslan Deveboynu, son dönemde gazetelerin kapanmasının en önemli nedenlerinden biri olarak dövizde yaşanan dalgalanmanın etkisiyle yükselen kağıt fiyatlarını olduğunu söyledi.

Deveboynu, şöyle devam etti:

“Türkiye maalesef kağıt üretiminde hammaddesini dışarıdan dövizle alıyor. Bu sebeple maliyetler iki katına çıktı. Zaten kâr edemeyen birçok ulusal ve yerel gazeteler de tek tek kapandı. Günümüzde gazeteciliğin de tartışılması gerekiyor. Bir gazete kapandığında bunun iki mağduru oluyor. Birincisi o kurumda çalışanlar, gazeteciler. İkincisi ise halk. Halkın haber alma hakkı da kısıtlanıyor. Bizler Kahramanmaraş’ta çok sayıda hem insanların evlerine ekmek götürmesine hem de halkımızın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla son gücümüzle çalışıyoruz ama ayakta durmaya devam edebilmemiz için gelirlerimizi de artırabilmemiz gerekiyor. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı gelirlerimiz artmazken, bir de bizim gibi yerel gazetelerin ayakta durmasını sağlayan resmi ilanların sayısı da her geçen gün azalıyor. Adalet noktasında çıkarılan kanunlarla bunun son acı örneğini gördük. Bunun yanı sıra resmi kurumlarımızda da ihale ilanı noktasında mevzuata uyulmadan hareket edilmediği görülüyor, bu da basına zarar veriyor. Bu kapsamda birçok illerde valiler çıkardıkları genelgelerle resmi kurumların bu işin üzerine daha fazla düşmesi için çalışmalar yapıyor. Biz bu yönetim anlayışını kutluyoruz, çünkü basın demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Biz Kahramanmaraşlı gazeteciler olarak daha iyi şartlarda çalışmak, daha fazla personel çalıştırmak için aynı genelgenin Kahramanmaraş’ta da Valimiz Vahdettin Özkan tarafından yayımlanmasını istiyoruz. Eminiz ki valimiz de güçlü bir basın olmasını istiyordur ve bizim çağrımızı yanıtsız bırakmayacaktır. Zor günler geçiren yerel gazetelerin biraz daha güçlenmesi noktasında şehrimizin en büyük mülki amiri olan sayın valimizden bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz.”

Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu ise basının vatandaşların ve bürokratların gözü ve kulağı olduğunu belirterek, “Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle özel öneme sahip bir günü geride bıraktık. 24 Temmuz gerçekten de Türk basını üzerindeki baskının kalktığı, basının daha güçlü olma noktasında ileriye yönelik attığı en sağlam adımdır. Basın emekçileri vatandaşların ve bürokratların gözü, kulağıdır ama yerel gazetelerimiz zor günler geçiriyor. Bu süreçte yerel basına destek olmak için birçok ilde Valiler genelge yayınlıyorlar. Biz de Kahramanmaraş’ta Valimiz Sayın Vahdettin Özkan’a bir çağrıda bulunuyoruz, yayınlayacağı ‘Resmi İlan Genelgesi’ bizler için önem arz ediyor. Valimizin kayıtsız kalmayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetesi yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi de, ekonomik şartların olumsuzluğundan en çok etkilenen meslek grubunun gazeteciler olduğuna vurgu yaptı. Saatçi, şunları söyledi:

“Ekonomik şartların ağırlaştığı bu günlerde durumdan en çok etkilenen meslek grubu gazeteciler oldu. Gazetelerin birçoğu kapandı, birçoğu da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İnternet yasası çıkmadığı için basın mensuplarımız işsiz kaldı. Yargı reformu paketinde gazetelerin aldıkları ilanların kaldırılması da belimizi büktü. Bunun gibi çeşitli nedenlerle yerel basın olarak zor günler geçiriyoruz, bu konuda birçok ilde basının güçlenmesi için çıkarılan genelgeleri gıpta ile takip ediyoruz. Umut ediyoruz ki Kahramanmaraş’ta da Valimiz Vahdettin Özkan aynı genelgeyi çıkartarak, bizlerin içini az da olsa rahatlatır. Yerel basının buna ihtiyacı var, sadece Kahramanmaraş’ta değil bütün illerde bu tür destekleyici çalışmalar yapılmalı.”

Basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu ve zor günler geçirdiğine dikkat çeken Yeşil Afşin Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ömer Kösebalaban ise, “Birçok önemli toplumsal görevleri üstlenen basın mensuplarının ortaya koydukları emek, çaba ve gayretler takdire şayandır. Özellikle çok uzun süre geçmeyen 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi sırasında halkın haber alma özgürlüğü engellenmek istenmiş ve medya kuruluşlarına saldırılar gerçekleşmiştir. Tüm bu saldırı ve engellemelere karşı Türk basını çok net ve doğru bir tavır sergileyerek halkın bilinçlenmesine ve kamuoyu oluşturulmasına büyük katkı sağlamış, darbe girişiminin önlenmesinde büyük rol oynamıştır. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basın zor günler geçiriyor, maalesef bunun önüne geçmek için de yetkililerin pek de çalışmalar yapmadıklarını görüyoruz. Bazı illerimizde valilerimizin çıkarttığı genelgeler oradaki meslektaşlarımızdan çok bizleri mutlu ediyoruz. Biz de aynı genelgeye ihtiyaç duyuyoruz, buna ihtiyacımızın olduğu çok açık ortada. Kahramanmaraş Valimize bu haberle sesimizi duyurmak istiyoruz, kendisi şehrimiz için sorumluluk alan, önemli çalışmalar yapan birisi İnşallah çağrımızı yanıtsız bırakmaz” dedi.

Manisa Valiliği’nin genelgesinde ne deniliyor?

Manisa Valiliği tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe kaymakamlıklarına gönderilen genelgede ilk olarak, “Resmi İlanlar, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde; ‘Kanun, Cumhurbaşkanı Kararı ve Yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan veya genel ve katma bütçeli dairelerle, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası Kamu Hukuku Tüzel Kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri, reklam mahiyetini taşımayan ilanlar resmi ilan sayılır’. denilmektedir. Ayrıca, aynı Kanunun 31 inci maddesinde; ‘Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin Belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır’ hükmü amirdir.” hatırlatması yapıldı. Valilik genelgesinde, “İlimiz genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası iptallerin önüne geçilmesi için Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.