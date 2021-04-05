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Kahramanmaraş Valiliği artan vakalara karşı uyardı

Kahramanmaraş Valiliği, Covid-19’a karşı vatandaşları tedbirlere uymaya devam etmeleri için bir kez daha uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş Valiliği artan vakalara karşı uyardı
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Uzun bir süreden sonra hafta sonunda 1 gün sokağa çıkma kısıtlamasının döndüğü Kahramanmaraş’ta vaka sayılarındaki artış da hız kesmedi. Kahramanmaraş Valiliği, vaka artışlarının önüne geçilmesi için yayımladığı duyuru ile vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da vaka sayılarının arttığı ve vatandaşların maske mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermemesi gerektiği vurgulandı.

İllere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritanın gösterildiği paylaşımda, “Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Covid-19'la mücadelemizi rehavete kapılmadan tedbirlere harfi harfine uyarak sürdürelim. Lütfen, aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadeleye devam edelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından taviz vermeyelim” ifadeleri kullanıldı.

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Kahramanmaraş Valiliği Artan Vakalara Karşı Uyardı