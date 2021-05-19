Kahramanmaraş, vaka azalmasında ilk 5’e girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa denk gelen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca’nın açıklamasına göre, her 100 bin kişide en az vaka sayılarının görüldüğü ilk 5 il Kahramanmaraş, Şırnak, Adana, Hatay ve Osmaniye olarak kayda geçti.

Bakan Koca’nın son açıkladığı verilere göre, geçen hafta 91,68 olan Kahramanmaraş’ın 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı bu hafta 43,06’ya düştü.

Sağlık Bakanlığı’nın 12 haftadır Türkiye haritası üzerinden il bazında açıkladığı 100 nüfusa denk gelen haftalık vaka sayısı tablosunda Kahramanmaraş’ta 24-30 Nisan haftasında başlayan düşüş devam etti. Geçen haftaya göre yüzde 100’ün üzerinde bir düşüş yaşandı.

Kahramanmaraş’ta vakaların 12 haftalık seyri ise şu şekilde gerçekleşti:

“20-26 Şubat haftasında yüz binde 32,90, 27 Şubat 5 Mart haftasında yüz binde 41,52, 6-12 Mart haftasında yüz binde 56,50, 13-19 Mart haftasında yüz binde 67,37, 20-26 Mart haftasında yüz binde 89,03, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yüz binde 112,83, 3-9 Nisan haftasında yüz binde 210,33, 10-16 Nisan haftasında yüz binde 221,46, 17-23 Nisan haftasında yüz binde 239,09, 24-30 Nisan haftasında yüz binde 137,57, 1-7 Mayıs haftasında yüz binde 91,68, 8-14 Mayıs haftasında yüz binde 43,06.”