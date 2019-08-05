Kahramanmaraş tarımını ve sorunlarını ele aldılar

Kahramanmaraş Ziraat Odalarının Başkanları, TZOB Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Bayraktar tarafından kabul edildi. Oda Başkanları, Bayraktar’ın yeniden Genel Başkanlığa seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, görüşmede Kahramanmaraş geneli ve özelde de Elbistan tarımı ve sorunlarını elde aldıklarını söyledi.

Elbistan’da çiftçinin yaşadığı kuraklık ve barajlarla ilgili olarak sıkıntıları dile getirdiklerini anlatan Başkan Bulut, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’ı ziyaret ettik. Geçtiğimiz aylarda yapılan genel kurulda tekrar görevine seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Görüşmemizin ana gündemi Kahramanmaraş tarımının sorunları oldu. Her bir ziraat odası başkanımız kendi bölgesindeki sıkıntıları ve talepleri anlattı. Biz de Elbistan çiftçisinin yıllardır yolunu gözlediği barajlar ve buna bağlı olarak da yaşadığı susuzluğu dile getirdik. Oldukça verimli bir görüşme oldu” dedi.

