banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kahramanmaraş tarımını ve sorunlarını ele aldılar

Kahramanmaraş Ziraat Odaları Başkanları, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Kahramanmaraş tarımını ve sorunlarını ele aldılar
banner145
banner143

Kahramanmaraş Ziraat Odalarının Başkanları, TZOB Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Bayraktar tarafından kabul edildi. Oda Başkanları, Bayraktar’ın yeniden Genel Başkanlığa seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, görüşmede Kahramanmaraş geneli ve özelde de Elbistan tarımı ve sorunlarını elde aldıklarını söyledi.

Elbistan’da çiftçinin yaşadığı kuraklık ve barajlarla ilgili olarak sıkıntıları dile getirdiklerini anlatan Başkan Bulut, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’ı ziyaret ettik. Geçtiğimiz aylarda yapılan genel kurulda tekrar görevine seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Görüşmemizin ana gündemi Kahramanmaraş tarımının sorunları oldu. Her bir ziraat odası başkanımız kendi bölgesindeki sıkıntıları ve talepleri anlattı. Biz de Elbistan çiftçisinin yıllardır yolunu gözlediği barajlar ve buna bağlı olarak da yaşadığı susuzluğu dile getirdik. Oldukça verimli bir görüşme oldu” dedi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
özelbistan 3 hafta önce

Yapalak termik santrali yapılacak yerde arazin var sesin çıkmıyor.Buralar Akveren,Maraba,Eldelek,Yapalak tarım arazisi deyilmi?Yakışmadı sana M.Ali amca.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
elbistanlı 3 hafta önce

işiniz para toplayıp keyif çatmak.
çifçinin hangi derdine derman oldunuz ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murat 3 hafta önce

Sayın oda başkanından başka hiç kimse barajları çiftçi konuşmuyor saolsun ak partinin milletvekilleri vardan yok sayın mahir ÜNAL hariç diğerleri hangi ilin vekili çok merak ediyorum barajlar ne durumda malatya yolu ne durumda maraş yolu yılan hikayesi gibi oldu seçimden sonra elbistana hiçbir vekil Gelmedı yazık güzel elbistanımıza......

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mamili 3 hafta önce

Tey tey tey Elbistan'da tarımı bitirmişler beyimiz tarımın sorunlarını konuşmuş! Konuşacak bişey kalmadı hafız sen koltuğuna mukayyet ol aman.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner116