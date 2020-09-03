Kahramanmaraş'taki 'dünyanın en saçma binası' yıkılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehre kazandırılacak meydanlara ilişkin hazırlanan Şehir Meydanı Projesi ve Kültürpark Dönüşüm Projelerini Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe meclisleriyle istişare etti.

Başkan Güngör ilk olarak Onikişubat Belediye Meclisi’nde Kültürpark Dönüşüm Projesini anlatarak proje ile ilgili meclis üyelerinden görüşlerini belirtmesini istedi.

Daha sonra Dulkadiroğlu Meclis Toplantısına geçen Başkan Güngör, burada da Özel İdare Binası ve çevresinde yapılacak Şehir Meydanı projesine ilişkin bilgiler aktardı.

Başkan Güngör, “Valilik binamız ile içerisinde bulunduğu ada içerisinde bir değişim projesi hazırladık. Bu projenin birçok nedenden dolayı cazibesi azalan şehir merkezine katkı sağlayacağını hedeflemekteyiz. Şu anki Özel İdare İş Merkezinin bulunduğu alana valilik binasını, valilik binasının bulunduğu alana da bir meydan projesi planlıyoruz. Ortaya koymayı planladığımız projelerimizi siz değerli meclis üyelerimizle şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ediyoruz. Bu kapsamda ortaya çıkan projelerimiz var. İnşallah bu projeleri kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

‘Dünyanın en saçma binası’

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren Özel İdare binası, yaklaşık 90 bölümden oluşuyor. Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlığının yanı sıra, bünyesinde çeşitli iş yerleri de barındıran 19 katlı bina, arama motoru Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak arandığı zaman 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor.