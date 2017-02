Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Coşkusu

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törene katılan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Tarihimizde her zaman yüzleşmeye hazırız. Biz büyük bir milletiz bizim tarihimizde ayıbımız utanacağımız bir sicilimiz yok” dedi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşun 97. yıl dönümü Trabzon Bulvarında düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Program, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, ay yıldızlı Türk Bayrağı’nın üzerine Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyasını takmasıyla devam etti.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Tarihimizde her zaman yüzleşmeye hazırız. Biz büyük bir milletiz bizim tarihimizde ayıbımız utanacağımız bir sicilimiz yok. Bu 12 Şubat gerçekten 15 Temmuz hadisesinden yaklaşık 7 ay sonra bize 97. yıl önceki ruhu, heyecanı, aşkı bir kez daha yaşatan bir gündür. Devletimizin milletimizden aldığı emaneti topladığı vergilerle yurdunu savunmak için emanet ettiği tankların, topların, uçakların altına geçen o kahramanların aynen 97. yıl önce Maraş’tan yaptığı gibi büyük bir mücadele ve büyük bir kahramanlık verdiğini asla unutturmamalıyız. Gerçekten 15 Temmuz aklını, beynini, ikrahını Pensilvanya’daki bir sapkına kiraya veren şeref ve haysiyet yoksunlarının, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, meclisimize, milletimizin iradesine kast ettiği bir gündür. O gün 248 vatandaşımız şehit oldu. Ve o gün 2 bin 192 insanımız yaralandı gazi oldu. O gün onların o hain girişimde bulunanların her şeyi tamamdı. Tankları, topları, uçakları, mermileri, helikopterleriyle o ihanet planını yapanlar bir şeyi hesaplayamadılar. İşte bugün Maraş’ın bu en büyük bulvarını dolduran yüreği iman ve vatan aşkıyla dolan Sütçü İmam’ın, Rıdvan hocanın torunlarını unuttular. Ey gafiller, ey cahiller, ey hainler dün düşmana karşı elinde taşla, sopayla, yabayla, orakla şehri savunlar, o şehrini savunanların o kahramanların ruhunu öldü bellediniz siz. İstiklali ve istikbali için evini yakan ama şehrini kurtaranların torunlarını siz unuttunuz mu? O ruh işte bu meydanda. Her Maraşlı Türkiye Cumhuriyetinin her asil evladı o ruhu nesilden nesile aktararak kutsal bir emanet gibi benliğinde taşımaya devam ediyor ve devam edecektir. Kahraman unvanını ve istiklal madalyalı bu güzel şehrimizin siz güzel insanlarının bayramını en kalbi duygularımla bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.

Daha sonra Maraş işgalini ve kurtuluş gününü anlatan tiyatro oyunu, davetliler tarafından büyük alkış aldı.

Kutlamalar, geçit töreninin ardından sona erdi. (İHA)



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak