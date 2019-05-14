Kahramanmaraş'ta ‘etekli video' cinayeti

Kahramanmaraş'ta 5 gün önce kaybolan ve cansız bedeni ormanlık alanda bulunan 23 yaşındaki Ahmet Şeker'in ölümüyle ilgili arkadaşı tutuklandı. Gencin arkadaşının cinayeti, etekli videosunu çektiği için işlediği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi yemekhanesinde işçi olarak çalışan Ahmet Şeker (23), öğlen saatlerinde işe gitmek için evinden ayrıldı ancak o saatten sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi polise kayıp müracaatında bulundu. Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından detaylı araştırma yapıldı. Şahsın kaybolduğu gün görüşme yaptığı şahısları inceleyen polis, kayıp şahsın arkadaşı Ali Osman K.'nin (23) üzerinde yoğunlaştı.

Şahsın ikametinde arama ve inceleme yapan polis, evin zeminindeki fayans arasına ve duvar üzerinde ‘liminol' tekniğini uyguladı. Ekipler, yıkanmış ve temizlenmiş evde kan olduğu belirlendi. Ayrıca evi detaylı arayan polisler, gizlenmiş bir yerde kanlı bir bıçak buldu. Bunun üzerine cinayet şüphesine ulaşan polis Ali Osman K.'yi bir yakınının ziyaretine gittiği Kilis Cezaevinde, şüphelinin kız arkadaşı Goncagül U.'yu ise Osmaniye girişinde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Goncagül U., erkek arkadaşı Ali Osman K.'nin Ahmet Şeker'i bıçakla öldürdüğünü, sonrasında araçla Yedikuyular yoluna çıkıp cesedi ormanlık alana attıklarını anlattı ve yeri tarif etti. Polis sırtından onlarca kez bıçaklanarak öldürülen şahsın cesedini buldu. Olayının sebebinin Ahmet Şeker'in daha öncesinde şüpheli Ali Osman K.'nin alkollü bir ortamda etekli videosunu çektiği, Ali Osman K.'nin bu duruma kızdığı ve bu videoyu vererek silmesini istediği öğrenildi. Ahmet Şeker'in videoyu inkar ettiği, bu sebeple kavga ettikleri ve cinayetin yaşandığı iddia edildi.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen Ali Osman K. kasten öldürme suçundan tutuklanırken, şüpheli Goncagül U.'nun ise gözaltındaki sorgusu devam ediyor. (İHA)



