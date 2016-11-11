Kahramanmaraş'ta 3 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen 3 öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş’ta FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 43 öğretmen gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 43 öğretmenden 37’sinin adliyede işlemleri tamamlandı.
Adliyede çıkarıldıkları mahkemece 3 öğretmen tutuklanırken, 34 öğretmen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan diğer öğretmenlerin adliyede işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)
Kahramanmaraş’ta FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 43 öğretmen gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 43 öğretmenden 37’sinin adliyede işlemleri tamamlandı.
Adliyede çıkarıldıkları mahkemece 3 öğretmen tutuklanırken, 34 öğretmen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan diğer öğretmenlerin adliyede işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)