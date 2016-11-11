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Kahramanmaraş'ta 3 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen 3 öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ta 3 öğretmen FETÖ'den tutuklandı
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen 3 öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Kahramanmaraş’ta FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 43 öğretmen gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 43 öğretmenden 37’sinin adliyede işlemleri tamamlandı.
Adliyede çıkarıldıkları mahkemece 3 öğretmen tutuklanırken, 34 öğretmen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan diğer öğretmenlerin adliyede işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)
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