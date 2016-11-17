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Kahramanmaraş'ta 1 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi

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Kahramanmaraş'ta 1 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan bin 39 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana-Kahramanmaraş karayolunun 120. kilometresi Ceceli Mahallesi mevkisinde bir otomobili durduran Türkoğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın tozluk altlığı, bagajı ve gizli bölmelerinde piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira civarında olduğu tahmin edilen bin 39 adet uyuşturucu extacy hap ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan sürücü H.D. ile yanında bulunan M.T, M.A. ve H.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kahramanmaraş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (İHA)
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M.tekin alkiş 1 ay önce

Tanesini bin tl den mi satiyorlar? Ulan kullanim yaşı 13 e düştü diyorlardı. 13 yasindaki nerden bulacak 1000 tl yi?

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