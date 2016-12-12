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Kahramanmaraş şehidini uğurladı

İstanbul’da Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası yaşanan terör saldırıları sonrası şehit olan İETT şoförü Ahmet Dokuyucu, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.10 yılı aşkın süredir İstanbul’da yaşayan 4 çocuk babası şehit...

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Kahramanmaraş şehidini uğurladı
İstanbul’da Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası yaşanan terör saldırıları sonrası şehit olan İETT şoförü Ahmet Dokuyucu, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
10 yılı aşkın süredir İstanbul’da yaşayan 4 çocuk babası şehit Ahmet Dokuyucu (38) için memleketi Kahramanmaraş’ın Elmalar Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın da yer aldığı cenaze töreni, mahalle mezarlığı yanında bulunan alanda yapıldı.
Cenaze töreninde şehidin babası Habip, annesi Kıymet, eşi ve çocukları ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze töreni sırasında şehit babası Habip Dokuyucu ve torunları, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılıp öperek, “Bu bayrak inmez, bin tane Ahmet Dokuyucu feda olsun” diye feryat ettiler.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, tören boyunca şehit babası ve çocuklarının elini tutarak teskin etti.
Şehit Ahmet Dokuyucu’nun naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
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