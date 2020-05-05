Kahramanmaraş şehidini son yolculuğuna uğurladı

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı 3. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığınca Hık Tepe bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, eski olduğu değerlendirilen mayına basan Onikişubat ilçesinin Beşen Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Bekir Gündeş, mayının infilak etmesi sonucu yaralanmıştı. Helikopterle Siirt Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Gündeş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Günde için ilk tören, Siirt’te düzenlendi. 3. Komanda Tugay Komutanlığı bahçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Tören, şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Şehidin öz geçmişinin okunduğu törende, İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından dua edildi. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, askeri helikoptere konularak memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi.

Şehit Gündeş’in cenaze töreni ise, Onikişubat ilçesine bağlı Beşen Mahallesi’nde düzenlendi. İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze töreni sonrası helallik alındı. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınıp, mahalle mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Cenaze töreninde şehidin babası Kazım ve annesi Gülbahar Gündeş, ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal ile CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



































