banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kahramanmaraş, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) cenazesi, dualar ve gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş, şehidini son yolculuğuna uğurladı
Balik Dunyasi Reklam

Doğum gününe 10 gün kala şehit olan Saylak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak karayoluyla Onikişubat ilçesine bağlı Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Şehit Saylak’ın naaşı, burada helallik alınmasının ardından tekbirler eşliğinde Kepir Mezarlığı'na getirildi. Burada şehidin babası Ömer, annesi Nigar, kardeşleri Ayşe, Osman, İbrahim ve Elife Saylak, tabuta sarılarak ağıt yaktı. Anne Nigar Saylak'ın, oğlunun tabutuna sarılarak, "Biraz daha yanında durayım" sözleri yürekleri dağladı.  Törene şehidin ailesi ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Saylak'ın naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Şehidin naaşının mezarlığa götürülüşü esnasında tekbirler ve dualar dillerden düşmedi. Şehit Fatih Saylak’ın cenazesi, Kepir Mezarlığı’na defnedildi.



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşşehidiniSonYolculuğunaUğurladı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Anne 40 dakika önce

Yandı cigerimiz kavruldu...

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129