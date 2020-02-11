Kahramanmaraş, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Doğum gününe 10 gün kala şehit olan Saylak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak karayoluyla Onikişubat ilçesine bağlı Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Şehit Saylak’ın naaşı, burada helallik alınmasının ardından tekbirler eşliğinde Kepir Mezarlığı'na getirildi. Burada şehidin babası Ömer, annesi Nigar, kardeşleri Ayşe, Osman, İbrahim ve Elife Saylak, tabuta sarılarak ağıt yaktı. Anne Nigar Saylak'ın, oğlunun tabutuna sarılarak, "Biraz daha yanında durayım" sözleri yürekleri dağladı. Törene şehidin ailesi ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Saylak'ın naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Şehidin naaşının mezarlığa götürülüşü esnasında tekbirler ve dualar dillerden düşmedi. Şehit Fatih Saylak’ın cenazesi, Kepir Mezarlığı’na defnedildi.



