Kahramanmaraş şehidini son yolculuğuna uğurladı

Suriye’nin Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ahmet Akdal, son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havan saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal (30), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Akdal'ın naaşı, Kilis'te konuşlu 1. Hudut Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Şehit Ahmet Akdal için Abdülhamit Han Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası Feramuz ve kardeşleri cenaze töreninde güçlükle ayakta dururken yetkililer teselli etti. Şehidin 3 ay önce dünya evine girdiği Ayşen Cansu Akdal’da eşinin ardından gözyaşı döktü.

Helalliğin alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarına alınarak Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.