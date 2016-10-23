Kahramanmaraş, şehidini bağrına bastı

Şehit Hakan Akdere’ni taşıyan uçakla Kahramanmaraş’a gelen şehit babası Hüseyin, annesi Zekiye, eşi Alev ile 3 yaşındaki oğlu Eyüp Eymen Akdare gözyaşları yürekleri dağladı.
Sağlık görevlilerin desteğiyle ancak ayakta durabilen şehit annesi Zekiye Akdere, “Kuzum beni bırakıp nereye gidiyorsun” dedi.
Şehit Hakan Akdere’nin Türk Bayrağına sarılı naaşı 24 Ekim 2016 Pazartesi günü defnedilmek üzere Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Hakan Akdere, Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına ve k maraşlılara başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun