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Kahramanmaraş, şehidini bağrına bastı

Bingöl’ün Genç ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Hakan Akdere’nin naaşı (29) Bingöl’de düzenlenen resmi töreninin ardından memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.

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Kahramanmaraş, şehidini bağrına bastı
 Bingöl’ün Genç ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Hakan Akdere’nin naaşı (29) Bingöl’de düzenlenen resmi töreninin ardından memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.

Şehit Hakan Akdere’ni taşıyan uçakla Kahramanmaraş’a gelen şehit babası Hüseyin, annesi Zekiye, eşi Alev ile 3 yaşındaki oğlu Eyüp Eymen Akdare gözyaşları yürekleri dağladı.

Sağlık görevlilerin desteğiyle ancak ayakta durabilen şehit annesi Zekiye Akdere, “Kuzum beni bırakıp nereye gidiyorsun” dedi.

Şehit Hakan Akdere’nin Türk Bayrağına sarılı naaşı 24 Ekim 2016 Pazartesi günü defnedilmek üzere Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Hakan Akdere, Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Karşılama törenine, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, belediye başkanları, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
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Mehmet'han tapan 2 ay önce

Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına ve k maraşlılara başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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