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Kahramanmaraş Müze Müdürlüğünde değişim

Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nde Ahmet Denizhanoğulları’nın yerine arkeolog Safinaz Akbaş getirildi.

Kahramanmaraş Müze Müdürlüğünde değişim
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Kahramanmaraş Arkeoloji (kent) Müzesinde görev değişimi yapıldı. Müze müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Denizhanoğulları yerine müdürlük makamına Arkeolog Safinaz Akbaş getirildi. Germanicia Antik Kenti'nin ortaya çıktığı 2007'den bu yana tüm kazı çalışmalarında görev alan Akbaş, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ın talimatıyla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında DOĞAKA'yla beraber Germanicia Antik Kenti çalışmalarının proje yürütücüsü olarak görevine devam etmekteydi.

Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi Müdürü Safinaz Akbaş, resmi yazışmaların ardından yeni görevine başladı.

 


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Fatih 3 gün önce

Çalışanları müzeye gelenlere neden geldin der gibi davranıyor...

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Memet Aktaş emin yay 4 gün önce

Bu güzelim ülkeye böle güzeller yakışır yeni göerinizde başarılar hayırlı uğurlu olsun

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