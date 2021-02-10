Kahramanmaraş milletvekillerinden kurtuluş coşkusu açıklaması

12 Şubat'ın, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 101. yılı olduğunu söyleyen Güvenç, "Şanlı ecdadımız, 101 yıl önce işgalci, sömürgeci Fransızlara karşı destan yazdılar. Kahraman şehrimizde, bu destanın yıl dönümünün anlamı çok büyüktür" diye konuştu.

Güvenç, "Kahramanmaraş'ın kurtuluş hikayesi, Anadolu'daki kurtuluş hareketinin, işgalcilere karşı başkaldırı hareketinin ilklerindendir. Maraş'ın kurtuluşu birçok şehrimize de örnek olmuştur, heyecan vermiştir." dedi.

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun, tamamıyla halk hareketi olduğunu belirten Güvenç, "O günkü şartlarda mazlum, fakir ve silahı olmayan ecdadımız örgütlenerek işgalci Fransızları şehirden atmıştır. Bilek gücüyle, iman gücüyle, birlik ve beraberlikle Fransız işgalcilerini şehirden sürmüştür. Bu anlamıyla da kurtuluş hareketleri içinde özel önemi olan harekettir" ifadelerini kullandı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 101. yılının arifesinde olunduğuna işaret ederek, "Bugün milletvekilleri olarak bir arada olmamızın da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. O günlerde Kahramanmaraşlı nasıl birlik ve beraberlik içinde hareket etmişse bugün Kahramanmaraş milletvekili olarak birlikte huzurunuzda olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Türkiye'nin, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir oldubittiyle işgal edildiğini belirten Aycan, "Maraş'ın kurtuluşu tamamen halk hareketidir. Daha organize olunmadığı bir dönemde Kahramanmaraşlılar kendileri organize olarak Fransız askerine karşı birlikte hareket etmiştir. Fransız askerinin arkasına bakmadan gitmesini sağladıkları için Kahramanmaraşlı dedelerimle gurur duyuyorum. Canını, malını bu uğurda feda eden dedelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraşlı olmanın, kendileri için bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Maraş'ın, kadim bir tarih ve medeniyeti olduğunu söyleyen Öçal, "Kahramanmaraş'ta yiğit, vatansever yetişir. Kendi toplumunun değerlerine, ilkelerine bağlı insan yetişir" dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un, basın toplantısına katılacaklarını beyan ettiklerini ancak parti genel merkezlerinde toplantıları olduğu için katılamadıklarını söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, "Atalarımız, tarihe şeref levhası olacak güzel mücadeleler verdiler. Bu mücadelenin örnek ve önder insanları oldu. Abdal Halil Ağa, Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Kısakürek, Mehmet Ali, adlı adsız şehitlerimiz, gazilerimiz" dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da 101 yıl önce genciyle yaşlısıyla Milli Mücadele'ye katılan, vatanı, bayrağı ve namusu için toprağını savunan şehitlere Allah rahmet diledi.