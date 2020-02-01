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Kahramanmaraş, lisanssız elektrikte ilk 10’a girdi

Kahramanmaraş, lisanssız elektrik kurulu gücü ve üretimi bakımından Türkiye’nin ilk 10 ilinden biri oldu.

Kahramanmaraş, lisanssız elektrikte ilk 10’a girdi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun verilerine göre Kasım ayında lisanssız elektrik kurulu gücü 6.026,96 MW oldu. Ele alınan dönemde lisanssız santrallerden elektrik üretimi ise 661 bin 692 MWh olarak gerçekleşti. Kaynaklara göre kurulu gücün dağılımına bakıldığında en fazla elektrik üreten ilk üç enerji kaynağı sırasıyla; güneş enerjisi doğal gaz ve biyokütle enerjisi oldu. Lisanssız elektrik kurulu güce en fazla sahip olan ilk üç il; Konya, Ankara ve Kayseri oldu. Kahramanmaraş ise, 236.78 MW ile Türkiye genelinde 6.sırada yer aldı.

En fazla lisanssız elektrik üretimi yapan il ise Konya oldu. Kahramanmaraş, lisanssız elektrik üretimi bakımından ilk 10 il arasında yerini aldı. Kahramanmaraş’ta Aralık 2019’da 22 bin 341 MWh elektrik üretildi.

 


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