KAHRAMANMARAŞ KAHRAMAN EVLATLARINI UĞURLADI

2 evladını birden şehit veren Kahramanmaraş’a hüzün çöktü. Rejim unsurlarının gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit olan Kahramanmaraşlı Mehmetçikler Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ ile Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı, ayrı ayrı düzenlenen törenlerle vatan toprağına emanet edildi.

İlk tören, Türkoğlu ilçesinde şehit Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı için düzenlendi. 23 yaşında şehit düşen Saygılı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Beyoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği İnönü Tabaklı Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Hüseyin ve annesi Ayşe ile İdlib'de daha önce birlikte görev yaptığı kardeşleri Mehmet ve Yasin ile Uzman Çavuş Bünyamin Saygılı taziyeleri kabul etti. Törende, babası ve kardeşleri, şehidin fotoğrafını öptü. Şehit oğlunun fotoğrafını tutan acılı baba Hüseyin Saygılı, "O, bütün halkımızın evladıdır. Başımız sağ olsun." dedi. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, baba Saygılı'yı elini tutarak teskin etmeye çalıştı. Güçlükle ayakta duran şehidin yakınlarını protokol üyeleri teselli etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, dualar ve tekbirler eşliğinde Beyoğlu Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ için ise, Ulu Cami’inde tören düzenlendi. Şehit Akçadağ'ın (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak, konvoy eşliğinde Karamanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alındı. Şehidin naaşı, tarihi Ulu Cami’ne getirildi. Şehidi, binlerce hemşerisi karşıladı. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak törenin yapılacağı alana götürüldü. Şehidin babası Bekir ve kardeşi Mehmet, törene askeri kamuflajla katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, dualar ve tekbirlerle Orhangazi Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ ve şehit Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı için düzenlenen törenlere, şehitlerimizin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuba, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, MHP Milletvekili Sefer Aycan, CHP Milletvekili Ali Öztunç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve binlerce vatandaş katıldı.





