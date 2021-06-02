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Kahramanmaraş insidans haritasında turuncu kategoride

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı son verilere göre, Kahramanmaraş’ta vaka oranı geçen haftaya göre 100 binde 35.95’den 30.99’a düşerek tekrar turuncu kategoriye döndü.

Kahramanmaraş insidans haritasında turuncu kategoride
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa denk gelen Covid-19 insidans haritasını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, vaka sayılarının düşüş eğiliminin devam ettiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın 14 haftadır Türkiye haritası üzerinden il bazında açıkladığı 100 nüfusa denk gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasında Kahramanmaraş’taki düşüş devam etti. Buna göre Kahramanmaraş'ta rakam 30,99’a düştü. Bu rakam, insidans haritası uygulamasının başladığı 20-26 Şubat haftasındaki vaka sayısının da altına düştü. Kahramanmaraş, bu vaka oranı ile turuncu kategoride yer aldı.

Koronavirüs risk haritasında düşük riskli illeri mavi, orta riskli illeri sarı, yüksek riskli illeri turuncu ve çok yüksek riskli illeri ise kırmızı renk temsil ediyor. Buna göre korona haritasında 100 binde 10’un altındaki iller ”düşük”, 11-35 arası ”orta” , 36-100 arası ”yüksek” 100’ün üstündeki iller ise ”çok yüksek” kabul ediliyor.

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