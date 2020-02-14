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Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100.yılı Serik'te kutlandı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü Serik’te bir dizi etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100.yılı Serik'te kutlandı
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Serik Kahramanmaraşlılar Derneği tarafından düzenlenen 12 Şubat Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Günü etkinlikleri, Alanya Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yürüyüş ile başladı. Serik'te yaşayan Kahramanmaraşlıların büyük ilgi gösterdiği kortej yürüyüşünde Kahramanmaraş kültürü Serik halkına canlı tanıtıldı. Serik'te düzenlenen Kahramanmaraş'ın işgalden kurtuluşunun 100 yıl etkinliklerine Antalya ve Serik’te yaşayan Kahramanmaraşlılar ile Serik halkı katıldı.

Programının açılış konuşmasında Serik Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Yunus Polat, “12 Şubat şanlı tarihimizin destansı bir zaferidir. O dönemlerde savaşmış çetelerin şu vasiyeti bizlere hitap etmiyor mu? “Biz ecdadımızın mezarını düşman çizmelerine çiğnetmedik. Siz imanlı nesillerden isteğimiz bizi dua ile hatırlamaktan mahrum bırakmayın!” Programın hazırlanmasında emeği geçen hemşerilerimize ve Serikli dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Program şehitlerimiz için okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra tarih öğretmeni İsmail Öğüt, “Kahramanmaraş'ın kurtuluş destanı” adlı konuşmasını sundu.

Program, derneğe katkı sunan isimlere plaket takdim ile son buldu.


Yerel Manşetler
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