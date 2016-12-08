Kahramanmaraş İl Müftülüğüne Celal Sürgeç atandı

Muhammed Gevher’in geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından boşalan Kahramanmaraş İl Müftülüğü görevine, Celal Sürgeç atandı.

Başbakan Yardımcılığı’na ait atama kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 8 il müftüsü başka görevlere atanmak üzere görevden alınırken, 31 il müftüsünün ataması gerçekleştirildi. Uzun süredir Kahramanmaraş İl Müftüsü olarak görev yapan Muhammed Gevher’in geçen Eylül ayı ortalarında geçirdiği kalp krizi sonrasında boşalan göreve de atama yapıldı. Kahramanmaraş İl Müftülüğü görevine Celal Sürgeç’in atandığına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başbakan Yardımcılığı’na ait atama kararına göre; Kırklareli İl Müftüsü İsmail Bayrak, Şırnak İl Müftüsü Ahmet Özkan, Osmaniye İl Müftüsü Ramazan Çortul, Mersin İl Müftüsü Ali Melek, Elazığ İl Müftüsü Peyami Güngör, Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu, Sinop İl Müftüsü Mustafa Erkan ve Uşak İl Müftüsü Fuat Altındaş başka görevlere atanmak üzere görevlerinden alındı.