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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci göreve başladı

Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirilmesiyle yerine atanan Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, görevine başladı.

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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci göreve başladı

Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirilmesiyle yerine atanan Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, görevine başladı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü bahçesinde çiçeklerle karşılandı.

            Karşılama töreninde konuşan Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, “Bilindiği üzere geçtiğimiz çarşamba günü kararname yayınlandı. Büyüklerimiz bizi buraya uygun gördü. Erzincan’da 3 yıllık bir görev süremiz oldu. Burada da Servet Müdürümüzün yaptığı çalışmaları devamını getireceğiz. Huzur şehri Kahramanmaraş’ta amacımız huzuru devam ettirmek. Devletimize, milletimize bağlılığımız da herhangi bir şüphemiz sıkıntımız yok. Haklıda öyle. Arkadaşlarımızda aynı şekilde. Çalışmalarımız burada polis vatandaş işbirliğinde devam edecek dedi. (İHA)

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