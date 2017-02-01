Kahramanmaraş, fuarda tanıtıldı

Kahramanmaraş yöresine ait tarihi ve kültürel değerler, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, EMITT Fuarı’nda Kahramanmaraş’ın seyahat tutkunları ile buluştuğunu söyledi.

Binlerce yıllık tarihi ve zengin mutfak kültürü ile turizmde önemli bir destinasyon olmayı çoktan hak eden Kahramanmaraş’ın EMITT Fuarında etkin şekilde tanıtıldığını ifade eden Zabun, “Kahramanmaraş öyle bir şehir ki; hem Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden birisi olarak zengin bir kültürel mirasa sahip, hem de bu topraklarda hüküm süren uygarlıkların bize bir armağanı olan 300’ün üzerinde çeşidiyle Osmanlı saraylarının gözdesi Maraş yemeklerinin yegane durağı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak kalitesini tescillettiğimiz Maraş Biberi de bu zengin kültürün en önemli parçalarından birisi. Bütün bu yönleriyle Kahramanmaraş’ı EMITT Fuarı’nda tanıttık. Burada adeta Kahramanmaraş Rüzgârı esti. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Odamız, Ticaret Borsamız ve Kalkınma Ajansımız tarafından desteklenen Kahramanmaraş Standı, Roma döneminin bugüne armağanı Germenicia Antik Kenti mozaiklerinden Ashab-ı Kehf’e, dondurma, tarhana ve fıstık ezmesinden bakır ve ceviz el sanatlarına, tüm değerleriyle Kahramanmaraş’ı anlatan bir belgesel niteliğinde” şeklinde konuştu.

Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası EMITT Turizm Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT, Türkiye’nin de dâhil olduğu 80 ülkenin tatil destinasyonları tanıtımları ile seyahat tutkunları için buluşma noktası haline geldi. Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde turizm sektörünü aynı platformda bir araya getirdi. Fuar, 80 ülkeden 450 katılımcı ile 47 bin ziyaretçiyi ağırladı.

EMITT süresince Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından çeşitli sahne gösterileri ve stant etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Fuar, ilk iki gün turizm profesyonellerini, üçüncü ve dördüncü gün ise tatilcileri ağırladı. 21 yılda dünyanın en büyük ilk beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT Turizm Fuarı, her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla bölge sektörünün büyümesine doğrudan katkı sağlıyor.

21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda, Kahramanmaraş Valiliği adına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası’nın desteği ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından şehrin tanıtımı amacıyla açılan Kahramanmaraş standında misafirlere kentin turizm değerleri anlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) stantları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Nabi Avcı, dünyanın sayılı fuarlarından biri olarak nitelediği EMITT'e yurtiçi ve yurtdışından yoğun ilgi olduğunu söyledi.

EMITT Fuarında Kahramanmaraş standını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Maraş Dondurması ve Maraş Biberini yakından tanıdığını ifade ederek sıcak sahlep içti. Bakan Avcı, “Fuar uluslararası kabul anlamında çok başarılı geçiyor. Ülkemizin tanıtımına ve buraya iştirak eden ülkelerin de tanıtımına katkıda bulunan güzel bir fuar döneminden geçiyoruz” dedi.