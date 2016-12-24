Kahramanmaraş El-Bab şehidini uğurladı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab bölgesinde DAEŞ terör örgütü tarafından yapılan terör saldırısında şehit olan Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca (25), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş Ökkeş Karaca'nın naaşı Gaziantep’te düzenlenen resmi tören sonrası memleketi Kahramanmaraş’a getirildi. Şehidin cenazesi, helallik için ilk olarak baba ocağı olan Onikişubat ilçesine bağlı Kale Mahallesi'ne götürüldü.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın da katıldığı cenaze töreni, Kale Mahallesi'nde cuma namazı sonrası Şehit Ökkeş Karaca’nın öz geçmişinin okunmasıyla başladı.

Şehit kardeşlerinin asker kamuflajlarını giyen Hasan Karaca (36), Yusuf Karaca (39), Ramazan Karaca (22), Mehmet Karaca (30), teröre inat dimdik ayakta durdu.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Kale Mezarlığı'nda yapılan saygı atışının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.

Törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 2. Ordu İdari Kurmay Yar Başkanı Tuğgeneral İbrahim Özbudun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, siyasi parti başkanları, belde belediye başkanları, şehit yakınları ve yüzlerce kişi katıldı. (İHA)



