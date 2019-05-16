“Kahramanmaraş Bilgi İle Buluşuyor” ödül töreni yapıldı

Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 4 yılı aşkın süredir ortaklaşa düzenlenen Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi kapsamında okullara bugüne kadar 250 bin kitap dağıtıldı. Öğrencileri okumaya teşvik eden ve okudukları kitaplardan sınava alınan projeye toplamda 72 bin 500 öğrencinin gönüllü olarak katılım gösterdi. Proje kapsamında 2018 yılında 1 milyon 660 bin okuma oranına ulaşıldı. Kahramanmaraş Bilgi İle Buluşuyor Yarışması’nın Elbistan’daki ayağında tam puan alan öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’nda ödül töreni düzenlendi. Ödülleri öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından verildi.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, tüm öğrencileri tebrik etti.