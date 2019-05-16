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“Kahramanmaraş Bilgi İle Buluşuyor” ödül töreni yapıldı

“Kahramanmaraş Bilgi İle Buluşuyor” projesi kapsamında kitap okuma yarışmasında tam puan alan Elbistanlı öğrencilerin ödül töreni yapıldı.

“Kahramanmaraş Bilgi İle Buluşuyor” ödül töreni yapıldı

Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 4 yılı aşkın süredir ortaklaşa düzenlenen Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi kapsamında okullara bugüne kadar 250 bin kitap dağıtıldı. Öğrencileri okumaya teşvik eden ve okudukları kitaplardan sınava alınan projeye toplamda 72 bin 500 öğrencinin gönüllü olarak katılım gösterdi. Proje kapsamında 2018 yılında 1 milyon 660 bin okuma oranına ulaşıldı. Kahramanmaraş Bilgi İle Buluşuyor Yarışması’nın Elbistan’daki ayağında tam puan alan öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’nda ödül töreni düzenlendi. Ödülleri öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından verildi.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, tüm öğrencileri tebrik etti.

Kitap okumanın önemine değinen Bayazıt, “Öğrencilerimiz tabi ki derslerine çalışıyorlar tabi ki diğer aktivitelerini yerine getiriyorlar ama bunların dışında da okumaya mutlaka zaman ayırmaları gerekiyor ve okumayla ilgili olarak da faaliyetlerini devam ediyorlar.  Bu projedeki temel amaç, çocuklarımızı okuma, yazma ve medeniyet anlamında çok daha derinlere indirip, çok daha kıymetli insanlara yetişmesini sağlamaya zemin hazırlamak. Bunun içinde sadece teşvik etmek anlamında bir sınav yapıyor sınavın sonunda da ödüller veriliyor. Projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi de başarılarından dolayı kutluyoruz” diye konuştu. 





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