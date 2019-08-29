Kahramanmaraş ASKF’den büyük ayıp

Kahramanmaraş’ta 8 Ağustos tarihinde yapılan İl Futbol Tertip Komitesi Seçimi gerçekleştirildi. İl Tertip Komitesinde, kulüpleri temsil etmek için belirlenecek 3 asil üyenin ilk iki sırasına Ahmet Güler ve Ahmet Öztürk yerleşti. Meslektaşlarımızdan Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İlker Yiyen ve İsmail Avanoğlu ise 24’er oy alarak üçüncülüğü paylaştı. Oylama ile seçim sonucuna ulaşılamayınca Kahramanmaraş ASKF yönetiminin durumu Ankara’ya TFF Genel Merkezi’ne bildirmesi ve oradan gelen cevap üzerine karar verilmesi gerekiyordu. Ancak ASKF yönetimi bunun yerine berabere kalan adaylardan 400 gün sahalardan hak mahrumiyeti cezası bulunan İsmail Avanoğlu’nu İl Futbol Tertip Komitesine üçüncü üye olarak seçti.

Kahramanmaraş ASKF Başkanı Ergün Önal, Futbol İl Tertip Komitesi’nin Genel Kuralları ve Talimat Maddeleri gereğini hatırlatarak oylamaya katılan 6 ismi TFF Genel Merkezi Ankara’ya göndereceğini ilan etmişti. Ama ASKF yönetimi; resmi internet sitesinde 26 Ağustos tarihinde bir duyuru yayınlayarak Kulüpler Temsilciliğine İsmail Avanoğlu’nun getirildiğini ilan etti.

Bu doğrultuda bizler de meslektaşımızın hakkını savunma adına soruyoruz:

Kahramanmaraş ASKF yönetiminin; 24 Ocak 2016 tarihinde Büyüksırspor ile Afşin Belediyespor Amatör 1. Küme Müsabakasında hakeme sözle hakarette bulunması, saldırıda bulunması ve dövmesi nedeniyle 400 gün hak mahrumiyeti cezası verilen İsmail Avanoğlu lehine adaletsiz bir karar almasındaki sebep ne?

Cezası bulunduğu için seçimlere girmesi yasak olan bir ismin seçimlere girmesine nasıl müsaade etti?

Kahramanmaraş ASKF yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF.ORG) Talimatlar doğrultusunda yer alan Tertip Komitelerinin Kuruluşu ve Seçimi Maddeleri içerisinde yer alan; “Tertip Komitesine seçilecek üyelerin en az ilköğretim okulu mezunu olmaları, kamu haklarından yasaklayıcı ceza veya Futbol Disiplin Talimatı hükümleri gereğince bir defada ya da toplam 6 (altı) aydan fazla hak mahrumiyeti cezası almamış olmaları şarttır” maddesini neden ve nasıl yok saydı?

Kahramanmaraş ASKF yönetimi, TFF’nin “Seçildikten sonra yukarıdaki cezaları aldıkları tespit edilenlerin üyeliği sona erer”maddesini neden umursamıyor?

Bu bağlamda Kahramanmaraş basınının bir parçası olarak bizler de meslektaşımızın hakkının gasp edildiğini, Kahramanmaraş ASKF’yi ve TFF İl Temsilcisini yapılan bu haksızlıktan ötürü kınıyor; yapılan yanlışı düzeltmelerini bu tür hataların tekrar yaşanmamasını umut ediyoruz.