Kahramanmaraş aşılamada Türkiye ortalamasının altında kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusun genel nüfusa oranlarını içeren tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre Türkiye’de birinci doz aşı olan vatandaşların ortalaması yüzde 58,40 ikinci doz ortalaması ise 25,55. Türkiye geneline yapılan Covid-19 aşı sayısı ise 54 milyon doza yaklaştı. Kahramanmaraş genelinde ise 570 bin doz aşı uygulandı.

Bakan Koca’nın açıkladığı verilere göre, Kahramanmaraş’ta en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusun genel nüfusa oranı ise yüzde 50’nin altına kalarak kırmızı kategoride yer aldı. Paylaşılan haritada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İç Anadolu’da 4 ilin kırmızı kategoride olduğu görülüyor. Haritada tek mavi nokta ise Muğla. Muğla’da aşılama oranı yüzde 79,8 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranları ile ilgili olarak, “İlk vaka görüldüğünde tüm ülke endişeye kapıldı. Şu an, bulaşıcı hastalıktan kişisel olarak korunmak ve toplumsal bağışıklığı sağlamak için 36 milyon kişi aşısının en az 1 dozunu yaptırmış durumda. 1 vaka tehlike demekti. 36 milyon güvendir. Bu güveni büyütelim” açıklamasını yaptı.