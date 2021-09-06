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Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranında yüzde 75’e ulaşarak mavi listeye giren Kahramanmaraş’la ilgili, “Direniş ve zafer şehrinin risk haritasında rengi mavi” paylaşımını yaptı.

Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
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Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da, ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıkmasından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta, 1.doz aşılama oranı yüzde 75’e yükseldi. Salgınla mücadelede toplum sağlığı açısından büyük önem arz eden bu gelişme, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu.  Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Kahramanmaraş, yüzde 75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin risk haritasında rengi mavi! Maraş’tan yeni beklentilerimiz var. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler!” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da bu gelişmeyle ilgili olarak, “Teşekkürler Kahramanmaraş. İlimiz aşılama oranında yüzde 75'e ulaşarak mavi kategoriye yükseldi. Hemşerilerimden istirhamım aşı olmayan vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını yaptırmaları. Ayrıca koronavirüsle mücadelemizde rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uymaya devam edin. Covid-19 ile mücadelemizde duyarlılık gösterip aşı olan tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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