Kahramanmaraş, aşılamada kırmızı kategoriden turuncuya geçti

Kahramanmaraş Valiliği de vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir” uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçtiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim" dedi.

Bakan Koca’nın ardından bir açıklama da Vali Ömer Faruk Coşkun’dan geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan haritada şehrimizin aşı oranı yüzde 55,1’e yükselerek ilimiz kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçmiştir. Kahramanmaraş’ımızı kırmızıdan maviye taşımak için gayret gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ederim. Lütfen aşı olalım” ifadeleri kullanıldı.