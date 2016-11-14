Kahramanmaraş'a dev yatırım

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kahramanmaraş’ta 284 milyon liraya mal olacak 26 tesisinin temelini birlikte attı.





15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Büyük bir yatırımla geldik 26 tane tesisin temeli atılacak, açılışı yapılacak. Bunun miktarı 284 milyon TL. Biz bugün sabah koordinasyon toplantısı yaptık DSİ’de. 2016, 2017, 2018 yıllarını Kahramanmaraş’ta barajlar, göletler, sulama tesisleri, nehirler ve ormancılık faaliyetlerini de muazzam bir yatırımlarla ilerlettik. Burada gördüğünüz gibi Kılavuzlu sulaması çok önemliydi. O kadar verimli ki adeta 6 kat zirai gelir artışına, çiftçilerimize muazzam bir gelir artışına sebep olacak. Bu konuda özellikle Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak’a teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanken bu projenin GAP kapsamına alınmasını istedi. Bu yüzden bu proje çok hızlı yürüyor. Bu projeyi biraz öne çektim. 15 Temmuz 2019 saat 16.59'a kadar bitirme talimatı verdim. Bunun dışında çok sayıda baraj var. Elimizde liste var. Bunun dışında buraya gelirken müjdelerle geldim. Her gelişte müjde veriyoruz. Şu ana kadar verdiğimiz müjdelerin sayısı 98 müjde olmuş. 1 milyar 209 liralık. Kısa zamanda 18-20 ayda 90 müjdenin 70 tanesini bitirmişiz. Çünkü biz sözünün eri bir hükümetiz söz verince yaparız. Bu zamana kadar ne söz vermişsek Kahramanmaraş’ta yerine getirdik” dedi.

Kahramanmaraş’a bu defa 36 müjdeyle geldiklerini söyleyen Bakan Eroğlu, "Toplam maliyeti 322 milyon TL. Bunların içinde 23 DSİ, 9 tane orman genel müdürlüğüne, 3 tane doğa koruma ve milli parklar müdürlüğüne 1 tane de meteoroloji müdürlüğüne ait. Bunları teker teker okursam saatler alır. Eskiden iş kolaydı 1 tane tesis oluyordu onu ezberle gel 2 saatte anlatıyorduk. Ama şimdi o kadar çok liste var ki hepsini okusak herhalde iki saat sürer. Bunların hepsini yapacağız Kahramanmaraş’ta destan yazacağız. Çünkü siz her şeyin en iyisine layıksınız" diye konuştu.

"Millet ormancılığına geçtik"

Bakan Eroğlu, konuşmasının sonunda ise, “Burada tarım çok iyi gidiyor. Sulamalar çok iyi gidiyor. Barajlar, göletler. Artık devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Burada ormanlık alanda vatandaşlara gelir getirici bir takım hizmetler sağladık. Mesela Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'nde fıstık çamı, aşağı yukarı 60 dekarlık alanda 160 tane fıstık çamı veriyoruz. 3 yıl bakımı masrafları bize ait geliri 49 yıl vatandaşlara ait. Kozlu derede özellikle ceviz her birine 5 dönümlük veriyoruz vatandaşlara ve 50 tane ceviz ağacını dikerek teslim ediyoruz. Sadece onlara cevizlere bakıp toplayıp satmak kalıyor. Biz bu anlayışı değiştirdik. Artık bütün köylerimize orman köylerine gelir getirici ağaçlandırma yapıyoruz yapacağız. Çünkü her şey millet için. İnsanı yaşattı ki devlet yaşasın. Cumhurbaşkanımız 'Kahramanmaraş için ne gerekiyorsa yap' dedi. Burada büyük tesisleri işletmeye aldık. Geçen yıl sonuna kadar 16 milyarlık yatırım yapıldı. Kahramanmaraş yatırımlar sırasında 2 ya da 3. sırada. Bize ne gerekiyorsa ödenek tahsis etti. Sevgili kardeşler şu anda bütün yatırımlarda birincilik bizde 3 milyar 579 TL ile. Bu rakamlar geçen senenin sonuna göre. İnşallah bu sene sonunda 3.5 milyar lira ile birinciliği devam ettireceğiz. Çünkü burada en çok Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yatırımlarına ihtiyaç var. En büyük yatırımları da biz yapacağız. Bu sene hükümetimizin yatırımları da 16 milyardan 18 milyara çıkacak. Çünkü yıl sonunu da hesap ediyoruz. Diğer müjdemiz de bugün koordinasyon toplantımızda bahsettik. Burada ticaret var, sanayi var, ziraat var. Eksik olan turizm. Biz bir mastır planı hazırladık. Önümüzdeki ay Sayın Başbakanımızın riyasetinde bütün bakanlıklar, belediye başkanlıkları kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri gelecekler. Burada zengin turistlerin gelip bol para bırakacağı tabiat turizmi mastır planını faaliyete geçireceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Hatta diyeceğiz ki dünyada cenneti görmek istiyorsan gel Kahramanmaraş’a gideceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, CHP liderini eleştirdi

Bakan Eroğlu’nun konuşmasının ardından kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise, “15 Temmuz, Kurtuluş Harbimizden sonra Türkiye’nin yaşadığı en önemli hadiseydi. 15 Temmuz milletimizin kahramanlığı evet, başkanımızın serinkanlılığı evet, milletvekillerimizin, gazi meclisimizin şanına uygun şekilde milletin iradesine sahip çıkılması evet, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı evet. Bütün bunlar 15 Temmuzda Rabbimin inayetiyle bize bugünleri tekrar yaşattı. 15 Temmuz aslında değerli arkadaşlar, kahraman bir millete gazi bir lider daha kazandırdı. Gazi Recep Tayyip Erdoğan’ı kazandırdı” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçilmişler ancak seçimle görevden uzaklaştırılmalıdır" dediğini söyleyen Kaynak, "Sayın Kılıçdaroğlu, seçilmiş belediye başkanları belediyelerini terör örgütünün maşası yaparlarsa. İnsanlarına, hemşehrilerine hizmet etmek yerine çukura, hendeğe, Kandil'e hizmet ederlerse, askerimizin, polisimizin, korucumuzun, sivil vatandaşımızın şehadetine sebep olursa da mı bekleyeceğiz? Öbür seçim dönemine kadar ihanetleri devam etsin. Sayın Kılıçdaroğlu meclise milletin yetkisini alarak, milletin iradesini temsil etmek üzere gelen milletvekilleri seçime kadar bu milletin bölünmez bütünlüğüne küfür etsinler. Bu milletin değerlerine hakaret etsinler. Bu milleti bir zaman 90-100 sene evvel bizi işgal etmiş müstevlilere şikayet etsinler ve biz seçim dönemine kadar bekleyelim öyle mi? CHP bu milletin geleceğini hiç mi düşünmez. CHP bu milletin öz değerlerine hiç mi bakmaz? Biz bölücü terör örgütünün maşalığını yapanlara müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, milletvekilleri ve protokol üyeleri, 26 tesisin temelini birlikte attılar.

Temel atma töreni, kurayla belirlenen fidanlarının üreticilere takdim edilmesiyle sona erdi. (İHA)



