Kahraman Uzman Çavuş, tekrar cepheye döneceği günü bekliyor

Fırat Kalkanı harekatı çerçevesinde Suriye’nin Ziyara bölgesindeki görevi esnasında DAEŞ’li teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Elbistanlı Uzman Çavuş Mustafa Aktaş (27), o anları ve Suriye’de yaşadıklarını anlattı.

Hendek kazan PKK’lılarla Şırnak ve Lice’de mücadele ettikten sonra Suriye’de görevlendirilen Aktaş, 40 kişiden oluşan DAEŞ’li terörist grubun gerçekleştirdiği sızma girişiminde miğferini delen keskin nişancı kurşunu ve bulunduğu mevziiye atılan roket ve havan mermileriyle yaralanmasına rağmen kahramanca mücadele ederek, saldırının püskürtülmesinde önemli bir rol oynadı.

Tedavisinin ardından memleketine dönen ve 16 aylık oğlu Muhammed Ali ile birlikte ailesine kavuşan Aktaş, iyileşir iyileşmez tekrar göreve başlayacağını belirterek, “Oralarda bizlere ihtiyaç var. Benim arkadaşlarımın yanında olmam gerek” diyerek, görev aşkının ne kadar büyük olduğunu gösterdi.

Fırat Kalkanı operasyonu ile girdikleri bölgede Türk askerinin büyük bir sevgi ve sevinç gösterisi ile karşılaştığını vurgulayan Aktaş, “Yaşlı dedeler, ’Muhammed’in askerleri’ geldi diyerek ellerini ıslatıp kamuflajımızdaki tozları siliyordu” ifadesini kullandı.

Şırnak ve Lice’nin ardından Suriye’ye gitti

Elbistan’a bağlı Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan Habibe ve Ramazan Aktaş ailesinin 3 çocuğunun en büyüğü olan Mustafa Aktaş, 20 yaşındayken Uzman Çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne girdi. Yaklaşık 7 yıl boyunca Türkiye’nin değişik illerinde görev yapan Aktaş, Tunceli Komando Tugayı emrinde görev yaparken, hendek operasyonları çerçevesinde geçici görevle önce Şırnak’a ardından da Diyarbakır’ın Lice ilçesine gönderildi. Şırnak’ta 94 gün, Lice’de de 45 gün PKK’lı teröristlere karşı mücadele veren Aktaş, son olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı ‘Fırat Kalkanı’ harekâtının ilk haftası sonrasında Suriye’ye giden birlikte yer aldı. Aktaş ve silah arkadaşları, Rai’nin (Çobanbey) doğusunda yer alan, ÖSO kontrolündeki Ziyara’da DAEŞ’li teröristlerin sızma girişimi ile karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 40 DAEŞ’li teröristin havanlar, roketler ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda 23 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Gölge şehit düşerken, Aktaş’la birlikte 2 silah arkadaşı da yaralandı. Aktaş, Kilis Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından baba ocağına döndü.

Dinlenen ve annesi, babası, eşi, 16 aylık oğlu ile kardeşlerine kavuşan Aktaş, buruk bir sevinç yaşadığını, “Keşke kolum bacağım orada kalaydı da, Ali’miz kurtulaydı. Tek üzüntüm o” cümleleri ile anlattı.

‘Her yerden bomba ve kurşun yağıyordu’

Aktaş, saldırı anıyla ilgili olarak, şöyle konuştu:

“Bize orada bir baz istasyonunun koruması görevi verildi. Bizim birliğimizin DAEŞ’lilerle daha önce teması olmamıştı. DAEŞ’liler, Türk askerini görünce direnmek yerine kaçmayı tercih ediyorlardı. Orada 1,5-2 gün sabit kaldık. Baz istasyonunu korumamızın amacı da sağdaki, soldaki ve gerideki birliklerle irtibat için tek kullandığımız yer orasıydı. Olayın gerçekleştiği gece, çatışmada şehit verdiğimiz Ali Gölge kardeşim beni uyandırdı. Saat 03.00 ile 04.00 arasıydı. Ben mevzie gitmek istediğim sırada birliğimizin bulunduğu yere 6’ya yakın havan mermisi düştü. Mevzie ulaşarak makineli tüfeği çalıştırdım. Bize doğru ateş ederek koşan ve el bombası atan 2 DAEŞ’liyi etkisiz hale getirdim. Mevzie havanlar, doçkalar, roketatarlar ve uçaksavarlarla ateş ediliyordu. Temasımız 1,5 saat sürdü. Benim olduğum mevzie roket mermisi isabet etti. Bir de silahımın üzerindeki gece görüş dürbünü isabet aldı. DAEŞ’li teröristler bizim mevziimizi yarıp içeri girmek istiyorlardı. Yaklaşık 40 kişiden oluşan bir gruptu. O anda çok sayıda terörist öldürüldü. O an zaten sadece düşmanı mevziimize sokmamaktan başka bir düşüncemiz yoktu.”

‘Kolum bacağım kopaydı da Ali şehit düşmeseydi’

“Yerimiz belli olduğu için sürekli bulunduğumuz mevzie ateş ediyorlardı. Bunu önlemek ve daha iyi ateş edebilmek için mevzi değiştirmek istediğim sırada yanıma havan mermisi düştü. Havan düşünce beni 5-6 metre ileriye fırlatmış. Telefonum, basınçtan ve sıcaktan parçalanmış. Arkadaşlarım beni kontrol ediyorlar ve kalbimin atmadığını anlayınca şehit olduğumu sanıyorlar. Bir süre sonra kendime gelip ayağa kalkmışım. Beni hayatta gören arkadaşlarımla sarıldık. Keşke kolumuz bacağımız orada kalaydı da Ali’miz sağ kurtulaydı dedik. Ali, en güzel mertebeye kavuştu. Her gece Ali’yi rüyamda görüyorum. Biz de Gazilik nasip oldu. Bizim tesellimiz bu.”

‘Yaşlı dedeler, kamuflajımızdaki tozu siliyordu’

Suriye’de yaşayan Türklerin ve Türkmenlerin büyük sevgi gösterisi ile karşılaştıklarının altını çizen Uzman Çavuş Mustafa Aktaş, “Bizi harekat kapsamında en çok duygulandıran şey, oradaki Türk ve Türkmen kardeşlerimizin vatan sevgisi ve imanı oldu. Bu bizi çok etkiledi. Güneydoğu’daki terör operasyonlarının ardından Suriye’ye gitmiştim. Sınırdan içeri girdiğimizde Türkmen vatandaşlarımızın araçlarımızın tekerlerini öpmesi, ‘Muhammed’in ordusu geldi’ diye, ‘Ecdat askerleri geldi; ne mutlu bize’ diye karşılamaları bizleri çok gururlandırdı. Mazlumun çığlığı afakı sarmış orada. Normal kulakla duyamazsınız. Kalp gözüyle, kulağıyla bakmak lazım. Yaşlı başlı dedeler, ellerini ıslatıp kamuflajımızdaki tozları temizliyorlardı. İkramları ve izzetleri ayrıca özeldi. Bunlar Türk ve Türkmen vatandaşlarımızdı. Orayı terk etmeyen tek sivil halk Türk ve Türkmenlerdi. Onlardaki vatan sevgisi ve kutsiyeti gördük. Bu toprakların ecdatlarından kaldığını ve ‘Ecdadımızın kemiklerini sızlatamayız’ dediler. Onlar, cefanın ve zulmün içerisinde Türk’üm diyorlar. Türkiye’ye büyük özlem ve hasret duyuyorlar. İki kolu tutmayanların orada vatanını savunduğunu gördük” cümlelerini kullandı.

‘Teröristlerin silahından çıkan kurşun miğferimi deldi’

“Şırnak ve Diyarbakır cehenneminden kazasız belasız çıktık’ değerlendirmesini yapan Aktaş, yaşadıklarını, “Arkadaşlarımdan birisi kucağımda şehit oldu. Buradaki olayda başımdan vuruldum. Miğferimi deldi kurşun. Biraz daha ilerlese orada şehit düşebilirdim. Vücuduma şarapnel parçaları saplandı. Roket yedim ve elimdeki silah parçalandı. Allah-u Teala bizleri korudu. Ama Ali’yi kaybetmemiz hepimizi yıktı.”

‘Tekrar cepheye döneceğim’

“Tekrar iyileşirsem cephede arkadaşlarımızla omuz omuza çarpışmaya devam edeceğim. Görev süremiz dolana kadar orada kalacağım. Tayin olursam da kalbim de yüreğim de buradaki arkadaşlarımın yanında kalacak. 16 aylık çocuğum var ama toplasanız 4-5 ay göremedim. Ailemle ilgilenemedim. İyileşene kadar onlarla ilgileneceğim. Görev verilince de seve seve cepheye giderim. Bizlere ihtiyaç var.”

Anne Aktaş: “Oğlumla gurur duyuyorum”

Anne Habibe Aktaş ise, gurur duyduğu oğluna sağ salim kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Allah korudu. Oğlum şuanda evinde. Orada ve doğuda teröristlere karşı mücadele veren askerimizi ve polisimizi Allah korusun. Şehit analarının da başı sağ olsun” şeklinde konuştu.



