Kahraman polis Fethi Sekin, Baskil’de toprağa verilecek

İzmir’deki hain terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için İzmir Barosu'nda tören düzenlendi. Şehitlerin naaşlarının tören alanına getirilmesiyle şehitlerin aileleri gözyaşlarına boğuldu.

İzmir Adliyesi'nde meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için İzmir Barosu'nda tören düzenlendi. Törende şehitlerin aileleri ağıtlar yakarken gözyaşları sel oldu. Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ege Ordusu Komutanı Abdullah Recep, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti, CHP ve MHP İzmir milletvekilleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, İzmir Adliyesi çalışanları ve şehitlerin yakınları katıldı. Şehitlerin ailelerinin feryatları yürek burkarken, tören alanında “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atıldı.

Törende konuşma yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sekin ve Can’ın vatanları, milletleri için şehit olduklarını söyledi. Saldırının Türk milletinin birlik ve beraberliğine yönelik olduğunu kaydeden Bakan Bozdağ, bundan önce olduğu gibi en etkin şekilde terörün, teröristlerin, terör örgütlerinin sonunu getirene kadar mücadele edileceğini belirtti.

Bakan Bozdağ’ın konuşmalarının ardından İzmir İl Müftüsü tarafından şehitler için dua edildi. Tören alanını dolduran vatandaşlar da dualar etti. Dua edilmesinin ardından şehitlerin naaşları alkışlarla uğurlandı. Şehitlerin tabutlarının üstüne karanfiller atıldı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehitlerin cenazesine omuz vererek cenaze aracına kadar uğurladı.

Şehit polis, Baskil’de toprağa verilecek

İzmir Adliye Binası önünde gerçekleşen hain terör saldırısında kahramanlık göstererek büyük bir facianın önüne geçen Elazığlı şehit polis Fethi Sekin'in, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un anne tarafından hısımı olduğu öğrenildi. Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit polis memuru Sekin’in cenazesinin, Kaymakam Akkoyun’un bir süre önce rahmetli olan annesinin köyü olan Doğancık’ta defnedileceği belirtildi.



