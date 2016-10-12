Kafasına mermer parçası düşen işçi yaralandı

Elbistan’da bir inşaatın üst katlarına çıkarılmak istenen mermer parçaları, yük asansöründen aşağıda bulunan işçinin kafasına düşerek yaralanmasına neden oldu.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerindeki bir apartman inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 32 yaşındaki Yusuf Hennep isimli işçi, inşaatın üst katlarında kullanacağı mermer parçalarını yük asansörü ile taşımak istedi. Mermer parçaları, üst katlara geldiği sırada asansörden kayarak metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Parçalardan biri aşağıda bekleyen Yusuf Hennep isimli işçinin kafasına düştü. Kanlar içerisinde kalan Hennep, birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından özel araçla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavisi yapılan Hennep’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.