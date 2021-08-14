Kadınların çalıştığı fırınlarda yapılan Çeçen ekmekleri büyük ilgi görüyor

Büyükşehir kanunu ile kasaba statüsünden mahalleye dönüşen Çardak’ın nüfusu yaz mevsiminde katbekat artıyor. Mahallede yaşayan halkın ekmek ihtiyacı ise, fırınlardan karşılanıyor. Bu mahalledeki fırınların tamamını ise kadınlar çalıştırıyor. 7 adet fırında çalışan kadınlar, birbirinden lezzetli Çeçen ekmeği üretiyor. Çeçenistan'dan göç edenlerin oluşturduğu mahallede toplamda 7 adet fırın yer alırken, fırınlarda hazırlanan birbirinden lezzetli ekmek ve böreklerin tamamı kadınlar tarafından hazırlanıyor. Fırınlarda hazırlanan ekmeklerin tanesi bir buçuk liradan satışa sunulurken, genellikle yaz mevsiminde artan nüfus ve ilçeler arası yolculuk yapan vatandaşlar ekmeği tercih ediyor.

19 yıldan beri fırında ekmek yaptığını söyleyen Necla Erdoğan, "Burası Çeçen mahallesi ve kadınlar da çeçen ekmeği yapıyor. Yaz sezonunda çalışıyoruz. Kışın burası çok soğuk olduğu için kimse kalmıyor. Burada bütün fırınları kadınlar çalıştırıyor. Çökelekli, patatesli, peynirli, yumurtalı, yağlı, baskılı ve normal pide gibi çeşitli ekmek türleri yapıyoruz” dedi.

Gülistan Işık ise, "62 yaşına gireceğim ve yıllardır bu işi yapıyorum. Evde yatarsam hasta oluyorum. Burada farklı türlerde ekmekler hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Fırınlarda hazırlanan ekmeklerin fiyatı ise bir buçuk ila üç lira arasında satışa sunulurken, ekmeğin katkı maddesi olmadan hazırlanması ve ağızda oluşturduğu tat nedeniyle çevre ilçelerdeki vatandaşların ilgisini çekiyor.