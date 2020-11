Kadına yönelik şiddete dikkat çektiler

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete farkındalık için Uzun Çarşı girişine stant kurdu. Stantta başta kadınlar olmak üzere vatandaşlara, şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda kullanabileceği Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında tanıtıcı bilgilerin yer aldığı broşürler ve karanfil dağıtıldı.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro ve TDP Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Berker, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların şiddetle mücadelede daha bilinçli hale gelebilmesi amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Şiddete maruz kalan kadınların her zaman yanlarında olduklarının altını çizen Berker, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede, şiddetin her türlüsünün önlenmesinde etkinliğimiz her geçen gün artırarak ‘daha fazla neler yapabiliriz’ düşüncesiyle hareket etmekteyiz. Kadına karşı şiddetin önlenmesi, mağdur kadınların en etkin şekilde korunması, tekrar eden döngüde şiddetle mücadele kapasitesinin arttırılması için yoğun mesai harcıyoruz” dedi.

Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgiler aktaran Komiser Yardımcısı Berker, “Bu kapsamda vatandaşlarımıza daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için 24 Mart 2018 yılından beri yürütülen Kadın Acil Destek Uygulaması olan ‘KADES’ hakkında vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. KADES sayesinde şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonlarını kullanarak tek tuşla ihbar oluşturabilmekte ve devamında da en hızlı şekilde kolluk kuvvetlerinden destek alabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetin, insanlığa ihanet anlamına geldiğini vurgulayan Berker, açıklamasını, “Bu zorlu süreçte dahi kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. ‘Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum’ ilkesi ile çıkmış olduğumuz bu yolda kadına yönelik şiddetin karşısındayız. Kadına yönelik her türlü şiddet suçtur ve bu konuda kadınlara gerekli desteği vermek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz” cümleleri ile tamamladı.

Standa davet edilen vatandaşlar da polis ekiplerine, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.