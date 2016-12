Kadına şiddete ‘dur’ dediler

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinlik ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde, kadına şiddete dur denildi.

Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, mini bando konseri ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmaları bölümünde KADEM adına Ebru Esma Kanlıdere ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kılıç birer selamlama konuşması yaptılar.

Daha sonra kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kadına şiddetin toplumda kanayan bir yara haline geldiğini ifade ederek, “Ülkemizde ve tüm dünyada kangrenleşmiş bir sorun, kitlesel bir hastalık haline dönüşmüş kadına şiddet konusuna dikkat çekmek, bir farkındalık oluşturmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Her şeyden önce bir birey olarak insan onuruna aykırı, toplumun huzur ve refahına engel olan bu sorunla mücadele etmek, şiddetin karşısında durmak ve çözüm yolları üretmek zorundayız. Bir anne, bir eş, bir evlat, bir kardeş, komşu, arkadaş olan kadın bütün bu vasıflardan önce insandır. İnsan da eşref-i mahlûkattır. Yaratılmışların en şereflisidir. Burada kadın veya erkek demiyoruz. İnsan diyoruz. Bu sebeple kadına kalkan her el tüm insanlığa kalkmıştır. Onun onuruna, haysiyetine yapılan her saldırı tüm insanlığa yapılmıştır. Öldürülen her kadınla birlikte aslında tüm insanlık katledilmiştir” dedi.

Başkan Erkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Toplumu, aileyi oluşturan iki temel varlık kadın ve erkektir. İslam dininde kadının erkekler üzerindeki haklarından teferruatlı bir şekilde bahsedilmiş, Peygamberimiz sünnetleriyle, hadisleriyle kadının korunmasını emretmiş, cennetin annelerin ayağı altında olduğunu beyan etmiştir. Hayatı boyunca eşlerine ve himayesi altında bulunan hiçbir kadına el kaldırmamış, kötü söz dahi söylememiştir. Bu doğrultuda pek çok hadisi bulunmaktadır.

Yine hepinizin de bildiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Hükümetimiz bu konuda özellikle son 13 yılda büyük adımlar atmıştır. 2004 yılında hükümetimiz yaptığı bir değişiklikle Anayasanın 10. maddesine ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir, devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür’ hükmünü koymuştur. Ayrıca 2005 yılında İş Kanunu'na işveren-işçi ilişkilerinde cinsiyet başta olmak üzere hiçbir nedenle insan haklarına aykırı ayrımcılık yapılamayacağı maddesi eklenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Kadına şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha yineliyor um.”