Kadın üreticiler için ‘Tanzim Satış Noktası’ projesi hayata geçti

Proje kapsamında yerli üreticilerden satın alınan salça, tarhana ve reçel gibi birçok yöresel ürün, oluşturulan tanzim satış noktasının raflarında yerini aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı açıklamada, amaçlarının yerli üreticileri ekonomik yönden destekleyerek, vatandaşların da uygun fiyatla ürüne ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Yöresel ürünlerin yanı sıra tezgâhlarda bakliyat ve kuruyemiş çeşitlerinin de raflardaki yerini aldığını anlatan Başkan Gürbüz, sadece bölge halkına değil yurt dışında yaşayan Türklere de ürün satmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti, “Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan hanım kardeşlerimize 'Ürünlerinizi satın alacağız, sizi destekleyeceğiz, evde üretin biz bunları vatandaşlarımızla buluşturacağız.' diye bir sözümüz vardı. Biz bu hayalimizi gerçekleştirmek üzere tanzim satış noktasını hizmete sunduk. Özellikle hanım kardeşlerimizin evlerinde ürettikleri ürünleri satın alıyoruz.”

Tanzim Satış Noktası’ndaki ürünlerin, ilçe dışına gönderilmesi için de çalışacaklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Bunu ilk etapta Elbistan'daki iç piyasaya sunacağız. Arkasından inşallah yurt dışındaki derneklerimizle temas halindeyiz, onlara da göndereceğiz ve bu şekilde Elbistan'dan yurtdışına satış yapan bir yerel idare olacağız. Bu da bizim bir hayalimizdir. Bunu gerçekleştirmiş olmak da bize ayrıca keyif ve mutluluk veriyor. Bunu yaparken öncelikle hanım kardeşlerimizin ürünlerini alıp onları desteklemeyi düşünüyoruz ama onun dışında bir de piyasayı dengelemek ve yeni istihdam sahaları oluşturmak istiyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızın kooperatifler kurması, onların üretime teşvik edilmesi ve ürünlerinin ise hem iç piyasaya, hem de yurt dışı piyasalara ulaştırılması noktasında Elbistan tanzim satışları bir köprü vazifesi görecek” ifadelerini kullandı.

Üretici kadınlar da, evlerinde yaptıkları salça, turşu, ceviz ve pekmez gibi gıdaların Elbistan Belediyesi’nce alınması sonucu müşteri beklemekten kurtulduklarını ve pazarlama sorunu yaşamayacaklarını söylediler.





