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Kadın Meclisi’nden Gelin Adaylarına Çeyiz Yardımı

Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Can Kulağı projesi kapsamında dar gelirli gelin adayları için çeyiz yardımında bulunuyor.

Kadın Meclisi’nden Gelin Adaylarına Çeyiz Yardımı
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 İlçe genelinde faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunu çatısı altında barındıran Kent Konseyi Kadın Meclisi, gelin adayı kızların en büyük hayali olan çeyiz serüvenine katkı sağlıyor.
Türk toplumunun önemli bir parçası olan çeyiz geleneği ilçemizde de büyük anlam taşımaya devam ediyor. Dar gelirli gelin adaylarını bu süreçte yalnız bırakmayan Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, çok anlamlı bir çalışmaya imza atıyor.
Konu hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere ilçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Kent Konseyi Kadın Meclisi çatısı altında toplanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Can Kulağı projesi adı altında ihtiyaç sahibi ailelere birçok anlamda yardımlar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Şu an ise gelin adayı olup dar gelirli genç kızlarımıza çeyiz yardımı yapılmaktadır. Çeyiz içerisinde bulunan bütün malzemeleri kent konseyi kadın meclisi üyelerimiz kendi aralarında tedarik etmektedir. Bu anlamlı yardım kampanyasına katılmak isteyen hayırsever esnaf ve vatandaşlarımızı kent konseyimize bekliyoruz.   
Çeyiz kültürü medeniyet birikiminin en önemli dışa vurumlarındandır. Adeta nakışlara işlenen toplumsal hafızadır. Çeyiz geleneği evlenme ile ilgili gelenekler arasında yer alan ailenin, maddi açıdan desteklenmesine yönelik bir uygulamadır. Bu amaçla dar gelirli gelin adaylarımızın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

 

 


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