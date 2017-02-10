Kadın çiftçilere girişimcilik eğitimi verilecek

18-40 yaş arası 75 genç kadın çiftçinin eğitim alarak farklı ve özgün projeler hazırlayabilmeleri için çalışmalar başlatılırken, Elbistanlı kadın çiftçilerin de projeye başvuruda bulunmaları tavsiye edildi.

Daha önce uygulanan projelerde Elbistanlı genç kadın çiftçiler de yer alırken, bazı kadın çiftçiler ise hibe desteklerinden faydalanarak, kendi işini kurdu.

“Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor” programı kapsamında başlatılan proje ile 75 genç kadın çiftçiye, İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik, sertifikalı, 32 saat süreli uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen, “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor” programı hakkında bilgi veren, Kahramanmaraş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Emiralioğlu, kadın çiftçileri projeye davet etti.

Projenin 2015 yılında başka illerde uygulan projenin, 2017 yılında Kahramanmaraş, Osmaniye, Amasya, Afyonkarahisar, Aydın, Batman, Bursa, Çorum, Erzincan, Giresun, Kars, Manisa, Mersin, Niğde, Samsun, Tokat illerinde gerçekleştirilmesi planlandığını belirten Emiralioğlu, şunları söyledi:

“Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor programı kapsamında Kahramanmaraş genelinde 75 genç kadın çiftçimize, İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik, sertifikalı, 32 saat süreli uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilecek. İlimiz genelinde18-40 yaş arası 75 genç kadın çiftçinin eğitim alarak farklı ve özgün projeler hazırlayabilmeleri için çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalardan faydalanarak proje hazırlamak isteyen kadın çiftçilerimiz başvuruda bulunabilecekler. Çalışmanın sonunda, ‘Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı’ kapsamında girişimcilik eğitimi alarak proje hazırlayan kadın çiftçilerimiz, projelerini düzenlenecek bir etkinlikle tanıtacaklar. Bağımsız 5 kişilik jüri tarafından değerlendirilerek, ilk 3 proje ödüllendirilecek. Müdürlüğümüzce düzenlenecek olan Proje Pazarı ve Sertifika Dağıtım Töreni sonunda ilimizi temsil edecek olan kadın çiftçi ve projesi, Bakanlığın belirleyeceği bir tarihte 16 il projeleriyle yarışacak. Projeye başvurmak isteyen bayan çiftçilerimizin 24 Şubat 2017 tarihine kadar bağlı bulundukları İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler.”



