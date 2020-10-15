Kaçtığı yurda geri gönderildi

İkinci defa 3 bin 150 TL idari para cezası kesilen genç hakkında adli işlem başlatıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karantinadaki şahıslara yönelik denetimlerinde 16 yaşındaki F.G. isimli gencin, karantina kuralını ihlal ettiğini belirledi. Temaslı olmasına rağmen karantina kuralını ihlal eden gence, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. F.G, polis nezaretinde Kahramanmaraş Avşar Öğrenci Yurduna yerleştirildi. F.G. yurtta geçirdiği bir günün ardından karantinadan kaçtı. Polis ekipleri, gencin Elbistan'daki ikametinde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen gence ikinci defa 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.

Genç, polis ekipleri tarafından Kahramanmaraş’a götürülerek kaçtığı yurda tekrar yerleştirildi.