banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaçtığı yurda geri gönderildi

Elbistan'da karantina kuralını ihlal ettiği için gönderildiği yurttan kaçarak evine gelen genç, polis tarafından yakalanarak tekrar yurda yerleştirildi.

Kaçtığı yurda geri gönderildi
banner17

İkinci defa 3 bin 150 TL idari para cezası kesilen genç hakkında adli işlem başlatıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karantinadaki şahıslara yönelik denetimlerinde 16 yaşındaki F.G. isimli gencin, karantina kuralını ihlal ettiğini belirledi. Temaslı olmasına rağmen karantina kuralını ihlal eden gence, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. F.G, polis nezaretinde Kahramanmaraş Avşar Öğrenci Yurduna yerleştirildi. F.G. yurtta geçirdiği bir günün ardından karantinadan kaçtı. Polis ekipleri, gencin Elbistan'daki ikametinde olduğunu tespit etti.  Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen gence ikinci defa 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.

Genç, polis ekipleri tarafından Kahramanmaraş’a götürülerek kaçtığı yurda tekrar yerleştirildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kaçtığı Yurda Geri Gönderildi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.