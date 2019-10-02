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Kaçakçılık suçundan aranan şahıs, farklı kimlikle polise yakalandı

Elbistan’da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve farklı kimlikle dolaşan Suriye uyruklu şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kaçakçılık suçundan aranan şahıs, farklı kimlikle polise yakalandı
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Elbistan’da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve farklı kimlikle dolaşan Suriye uyruklu şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri aranması olan şahıslara yönelik olarak geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde, Elbistan'da daha önce kaçak tütün ticareti yaptığı için 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan Suriye uyruklu F.R. isimli şahıs yakalandı. Polise yakalanmamak için farklı kimlikle dolaşan F.R. gözaltına alınırken sattığı menşei belli olmayan 20 kilogram tütüne de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan F.D., tutuklanarak Türkoğlu Açık Cezaevi’ne gönderildi.


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Ahmet ÖZDEMIR 19 saat önce

Bana göre bunların çoğun da vAllahi yüzlerinde şefaat yok olmuş bu kadar kalmıyor her pisliğin içinde oldukları söylenti çok bu suriye lilere aman dikkat edelim açırken acınacak duruma düşmeyelim,

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