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Kaçak su kullanımı mercek altında

Kahramanmaraş’ta son yılların en kurak yazı yaşanırken, KASKİ Genel Müdürlüğü vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz içme suyu vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaçak su kullanımı mercek altında

Kahramanmaraş’ta son yılların en kurak yazı yaşanırken, KASKİ Genel Müdürlüğü vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz içme suyu vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan kuraklığa karşı suyun tasarruflu kullanılması yönünde vatandaşları uyaran KASKİ, bir yandan da kaçak su kullanımını önlemek için etkili mücadele sürdürüyor.

Kaçak su kullanımı ve yapılan mücadele hakkında verilen bilgide, şunlar kaydedildi:

“Abonelik yaptırmadan ve kısacası sayaçtan geçmeyen su, kaçak sudur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 163. Madde 3. Fıkrasına göre Kaçak su kullanmanın 3 yıla kadar hapis, 15 bin TL’ye kadar para cezası bulunuyor. KASKİ Genel Müdürlüğü, kuruluşundan itibaren kaçak suyla mücadele kapsamında 2026 adet aboneye kaçak işlemi uyguladı. Bu işlemlerden dolayı söz konusu abonelerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve 1,5 milyon TL ceza kesildi. Kaçak su kullananları KASKİ 185 Çağrı Merkezi ve 0 530 896 01 46 numaralı KASKİ Whatsapp Hattına bildirerek kaçak su kullanımına dur diyebilirsiniz.”

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Elbistanlı 3 ay önce

Alacağınızı güzel alıyorsunuz maşAllah bizim çocuklar haftalarca acı lar içinde yattılar onların hesabını kim verecek yigitmisiniz verecek kadar

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Akif 3 ay önce

Cok kaliteli su varda kacak kullanani kaldi millet ne yapsin kanalizasyonlu suyu bunsaatten sonra elbistanda evinde musluk suyu icen kalmadi birde mercek altina alacaklarmis.

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