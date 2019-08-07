Kaçak keklik avcılarına 3 bin 840 TL ceza

Kaçak keklik avcıları, uygulamaya takıldı. Av yasağının olduğu bu dönemde Göksun ilçesi kırsalında yakaladıkları 6 keklikle birlikte yola çıkan kaçak avcılar, Göksun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı uygulamada yakalandı. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada kafes içerisinde 6 adet kınalı keklik ele geçirildi. Söz konusu şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılarak toplam 3 bin 840 TL tazminat cezası kesildi.

Keklikler ise, Göksun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerince doğal yaşama bırakılacak. Göksun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerinin, denetimlerine bayram süresince de aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.