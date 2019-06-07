Kaçak keklik avcıları jandarmaya yakalandı

Ele geçirilen kekliklerle ilgili olarak 3 şahsa 3 bin 600 TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, Nurhak-Gölbaşı karayolundaki yol uygulamasında 63 SA 876 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, kaçak olarak avlandığı tespit edilen 6 adet keklik ele geçirdi. Kafes içindeki kekliklere el konuldu. Araçta bulunan U.U.(50), B.C.(41) ve S.U.(21) isimli şahıslara 4915 sayılı kara avcılığı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Şahıslara, 3 bin 600 TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.

Keklikler ise, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.