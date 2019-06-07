Kaçak keklik avcıları jandarmaya yakalandı

Ele geçirilen kekliklerle ilgili olarak 3 şahsa 3 bin 600 TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.
Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, Nurhak-Gölbaşı karayolundaki yol uygulamasında 63 SA 876 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, kaçak olarak avlandığı tespit edilen 6 adet keklik ele geçirdi. Kafes içindeki kekliklere el konuldu. Araçta bulunan U.U.(50), B.C.(41) ve S.U.(21) isimli şahıslara 4915 sayılı kara avcılığı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Şahıslara, 3 bin 600 TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.
Keklikler ise, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Çok az bu para cezası birde araçlarına el konuşmalı hapis cezası da olmalı