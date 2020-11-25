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Kaçak kazı yapanlara jandarma operasyonu

Nurhak ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapanlara jandarma operasyonu
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Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurhak ilçesi Ağcaşar Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, 4 şahıs, kaçak kazıda kullanılan çok sayıda aletle suçüstü yakalandı. Operasyonda, 1 adet jeneratör, 3 adet kırıcı delici alet ucu, 2 adet demir çekiç, 1 adet demir çapa, 30 metre seyyar kablo, 12 basamaklı ip merdiven, 1 adet düz tornavida, 2 adet el feneri, 4 basamaklı tahta merdiven, 1 metre manivela demiri, 1 adet çakı, 1 adet spiral, 1 adet matkap ucu temizleyici ahşap, 1 adet odun sobası, 10 metre halat, 1 adet delici kırıcı alet çantası ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan A.T. (34), K.D. (44), A.A.T. (21) ve O.D. (50) hakkında yasal işlem başlatıldı.


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Kaçak Kazı Yapanlara Jandarma Operasyonu