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Kaçak halde olan restoran yıkıldı

Elbistan Belediyesi Köprübaşı yanında bulunan restoranın, kaçak inşaat olması nedeniyle yıkımını gerçekleştirdi.

Kaçak halde olan restoran yıkıldı
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Uzun yıllardır alkollü restoran olarak kaçak inşaat halinde hizmet veren metruk halde ki bina Elbistan Belediyesi’nce imar kanunu kapsamında yıkıldı.

Daha önce Elbistan Belediyesi’nin yapmış olduğu incelemelerde kaçak olduğu tespit edilmiş, gerekli tebligatlar ve yasal prosedürler yerine getirilerek 3194 sayılı imar kanununun 32’inci maddesi gereği yıkımına karar verilmişti. Elbistan Belediyesi’ne ait iş makineleri, zabıta müdürlüğü ekiplerinin tedbir alması sonrası yıkımı tamamladı. 

Yıkım sonrası fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler metruk binanın molozlarının kaldırılması için çalışmalara başladı ve gün içerisinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden çalışmayı tamamladı.





Yerel Manşetler
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Kaçak Halde Olan Restoran Yıkıldı
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Durmuş 5 saat önce

Bu işlem, alkollü satış yapılmayan diğer metruk işyerleri için neden uygulanmıyor ?!

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