Uzun yıllardır alkollü restoran olarak kaçak inşaat halinde hizmet veren metruk halde ki bina Elbistan Belediyesi’nce imar kanunu kapsamında yıkıldı.Daha önce Elbistan Belediyesi’nin yapmış olduğu incelemelerde kaçak olduğu tespit edilmiş, gerekli tebligatlar ve yasal prosedürler yerine getirilerek 3194 sayılı imar kanununun 32’inci maddesi gereği yıkımına karar verilmişti. Elbistan Belediyesi’ne ait iş makineleri, zabıta müdürlüğü ekiplerinin tedbir alması sonrası yıkımı tamamladı. Yıkım sonrası fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler metruk binanın molozlarının kaldırılması için çalışmalara başladı ve gün içerisinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden çalışmayı tamamladı.
Kaçak halde olan restoran yıkıldı
Elbistan Belediyesi Köprübaşı yanında bulunan restoranın, kaçak inşaat olması nedeniyle yıkımını gerçekleştirdi.
26 Şubat 2020 Çarşamba 17:12
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Bu işlem, alkollü satış yapılmayan diğer metruk işyerleri için neden uygulanmıyor ?!