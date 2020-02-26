Kaçak halde olan restoran yıkıldı

Uzun yıllardır alkollü restoran olarak kaçak inşaat halinde hizmet veren metruk halde ki bina Elbistan Belediyesi’nce imar kanunu kapsamında yıkıldı.

Daha önce Elbistan Belediyesi’nin yapmış olduğu incelemelerde kaçak olduğu tespit edilmiş, gerekli tebligatlar ve yasal prosedürler yerine getirilerek 3194 sayılı imar kanununun 32’inci maddesi gereği yıkımına karar verilmişti. Elbistan Belediyesi’ne ait iş makineleri, zabıta müdürlüğü ekiplerinin tedbir alması sonrası yıkımı tamamladı.