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Kaçak cinsel uyarıcı hap, damla ve jel ele geçirildi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin Ekinözü ilçesinde düzenlediği operasyonda cinsel uyarıcı hap, jel ve damla ele geçirildi.

Kaçak cinsel uyarıcı hap, damla ve jel ele geçirildi
 

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin Ekinözü ilçesinde düzenlediği operasyonda cinsel uyarıcı hap, jel ve damla ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kaçak alkol ve tütün mamulleri ile cinsel içerikli hapların satışı ile satışının önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında Ekinözü ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 106 adet cinsel uyarıcı hap, 2 adet jel ve 2 adet de damla ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla ilgisi olduğu belirlenen K.Y. isimli şahsa, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


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