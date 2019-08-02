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Kaçak balık avına 1000 TL ceza

Elbistan’da jandarmanın yaptığı yol uygulamasında kaçak olarak avladıkları balıklar ve av malzemeleri ile birlikte yakalanan 2 şahsa 1000 TL idari para cezası kesildi.

Kaçak balık avına 1000 TL ceza
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Elbistan’da jandarmanın yaptığı yol uygulamasında kaçak olarak avladıkları balıklar ve av malzemeleri ile birlikte yakalanan 2 şahsa 1000 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Malatya karayolunun Gücük Mahallesi kesiminde rutin yol kontrolü yapan Gücük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, avlanmanın yasak olduğu Söğütlü Çayı’ndan kaçak olarak tutulan irili ufaklı çok sayıda balık ile olta ve ağ gibi av malzemeleri ele geçirildi. Araçta bulunan şahıslara, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 1000 TL idari para cezası kesildi. Malzemelere ise el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri ekipleri gerekse İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri, Gücük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Karahasanuşağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri birlikte koordineli olarak Elbistan sınırlarında yoğun olarak Ceyhan, Söğütlü ve diğer akarsu ve derelerde kaçak balık avı yapanlara yönelik sıkı takip ve denetimlerini sürdürüyor. Özellikle avlanmanın tamamen yasak olduğu Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayında vatandaşların balık avı yapmamaları doğrultusunda uyaran yetkililer, bu yerlerde kaçak balık yapan şahısların 156 jandarma ihbar hattı ve alo 112 ulusal ihbar hattını arayarak ihbarda bulunulmasını istediler.


Yerel Manşetler
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sağlıkcı 3 hafta önce

böyle sorumsuzca avlanan kişilere 1000 lira çok az daha fazla olmalı

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Mehmet 3 hafta önce

Emeği geçen tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Az bile olmuş bu ceza 10.000 TL kesin bunlara ceza olarak .Ulan şu söğütlüde bir kaç tane balık kaldı onuda avlandınız ya ! yazıklar olsun bu balıkları avlayanlara. Ama bunun cezasını çekeceksiniz. Arkadaşlar artık akarsulardan balık ağlamayalım nesilleri tükenmek üzere yazık memleketimizde balık kalmadı.

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Vatandaş 3 hafta önce

Avcılar. Deyilmi. Doğanın. Katili

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