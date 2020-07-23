Kaçak balık avcısı kovalamanın sonunda yakalandı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, balık avının yasak olduğu Ceyhan Nehri’nin Dağdere Regülatörüne kadar olan bölümünde aralıksız denetim yapıyor. Ekipler, yaptıkları denetimlerde Ceyhan Nehri’ne yaklaşık 300 metre uzunluğunda uzatma ağı gererek yasadışı balık avı yapıldığını tespit etti. Ekipleri karşısında gören kaçak avcı, otomobile binerek kaçmak istedi. Jandarma ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, kaçan şahısların peşine düştü. Araç, Afşin ilçesine bağlı Altaş Mahallesi kırsalında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, uzatma ağı ve kaçak olarak tutulan çok sayıda balık ele geçirildi. Söz konusu Suriyeli şahsa, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 17 bin lira idari para cezası kesildi.

Bölgedeki iç akarsulardaki kaçak balık avı denetimlerinin kesintisiz şekilde süreceği belirtildi.







