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Kaçak balık avcısı kovalamanın sonunda yakalandı

Ceyhan Nehri’nde 300 metre uzunluğundaki uzatma ağı ile yasadışı olarak balık avladığı sırada Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerini görünce kaçan Suriyeli şahıs, kovalamanın sonucunda yakalandı.

Kaçak balık avcısı kovalamanın sonunda yakalandı
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Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, balık avının yasak olduğu Ceyhan Nehri’nin Dağdere Regülatörüne kadar olan bölümünde aralıksız denetim yapıyor. Ekipler, yaptıkları denetimlerde Ceyhan Nehri’ne yaklaşık 300 metre uzunluğunda uzatma ağı gererek yasadışı balık avı yapıldığını tespit etti. Ekipleri karşısında gören kaçak avcı, otomobile binerek kaçmak istedi. Jandarma ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, kaçan şahısların peşine düştü. Araç, Afşin ilçesine bağlı Altaş Mahallesi kırsalında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, uzatma ağı ve kaçak olarak tutulan çok sayıda balık ele geçirildi. Söz konusu Suriyeli şahsa, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 17 bin lira idari para cezası kesildi.

Bölgedeki iç akarsulardaki kaçak balık avı denetimlerinin kesintisiz şekilde süreceği belirtildi.


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Kaçak Balık Avcısı Kovalamanın Sonunda Yakalandı
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Fatih 2 hafta önce

Sanki ödeyecek o cezaları...cezalar sadece TC vatandasina gecerli

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MİLLİYETÇİ 2 hafta önce

ALLAH BELASINI VERSİN BU SURİYELİ MAHLUKATIN. ŞUNA BAK ŞUNA. SURİYEN SEN GEL BENİM ÜLKEME SIĞIN, ONDAN SONRADA KAÇAK BALIK AVLA. ALLAH SİZİN VE SİZİN GİBİLERİNİN, TOPUNUN BELASINI VERSİN İNŞAALLAH.

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Vatandaş 2 hafta önce

Suriyeliye 17 bin ceza yazmışlar isterseniz 117 yazın sanki ödeyecek :)

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mustafa akıl 2 hafta önce

balıkçının gözünü yakalamışınız yıllardır ticaretini yapan şahıs.daha önce mitsubişi panelvan aracı vardı. çok takip ettim çarşıda pazarda rastlayamamıştım.özellikle kırmızı benekli alabalıgın özel müşterileri var diye duyum almıştım.ELİNİZE SAĞLIK

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Zülküf Karakoca 2 hafta önce

Arkadaşlar gerçekten cezalar caydırıcı değil daha büyük bir ceza yazın ki insanlar bunun farkına varsınlar ne anlamaz bir milletiz biz böyle o yüzdenen ağır ceza yazın ve hapiste atın ve üstelik her yattığı gün için para ödesin

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Memleket sevdalısı 2 hafta önce

Suriyeli insan değil mi?Tamam insan da bu yaptığı kalleşlik,ihanet,şerefsizlik.Bunlara para cezası yanında hapis cezası olması lazım yoksa bu işi yapmayı bırakmazlar.

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Ayse 2 hafta önce

Az bile olmuş

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Memet 2 hafta önce

Oh olmuş

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